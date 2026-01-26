南投埔里福興溫泉區免費足湯 春節遊憩好去處

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府為安置廬山溫泉區業者所開發的埔里福興溫泉區，設有溫泉主題親子共融公園與免費泡腳池，目前已開放使用，也提供自行車供民眾免費租借遊園，是春節親子同遊好去處，並已有11家餐旅業正興建中，其中包括4家溫泉會館等旅宿業，最快明年10月後將有溫泉會館試營運。

埔里福興溫泉區佔地逾55公頃，兼顧生態保育與產業永續發展設計，除規劃旅館區、商店街及大型旅館區外，並設置有壘球場及遊客中心等公共設施，也挖出4口泉質符合溫泉法標準、每日出水量可達2600噸溫泉水的溫泉井，可供應飯店區約1957間房的使用量，同時規劃引進無人電動自駕車作為園區接駁車，打造全台首座國際級溫泉養生綠色休閒渡假園區。

尤其園區設有溫泉主題親子共融公園，規劃地景區、沸騰區、挖掘區、波浪遊戲區和隨波逐流攀爬區，還有免費公共泡腳池，除每週三、四維護清潔外，其餘時間均開放，讓小孩可以盡情遊玩，大人則可以在一邊泡腳、一邊欣賞周遭群山環抱美景，或到遊客中心免費租借自行車騎乘遊園，已吸引不少民眾前往遊憩。

此外，福興溫泉區已有24家餐旅業申請開發，11家興建中，其中包括4家溫泉會館等旅宿業，有溫泉會館業者表示，如果工程順利，明年2月將有湯屋先行營業，明年10月後溫泉會館則可望試營運，縣府也研擬加挖溫泉井，讓未來溫泉水能供應商店區、甚至附近住家。

