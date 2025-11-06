南投埔里鎮代涉借牌得標公所工程 涉犯貪污起訴

（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）埔里鎮民代表曾鈴錫涉向林姓業者「借牌」得標應依身分迴避的鎮公所工程，獲80萬多元利益，鎮公所周姓技士也涉收賄14萬多元加速撥款給林姓業者，涉貪污皆遭南投地檢署起訴。

南投地方檢察署今天表示，曾男於民國110年至112年擔任埔里鎮民代表期間，明知每年可分配新台幣80萬元不等的代表補助款，可用於地方建設工程，但曾男竟意圖影響採購結果及獲取不當利益，向林姓工程業者借用公司名義及證件參標3件工程，實際由曾男尋找工班施作，曾男以此方式合計圖得80萬9469元利益。

另外，埔里鎮公所工務課周姓技士自109年9月起，承辦林姓業者承攬的工程採購案，林男為使施作暨工程款請領順利，聯繫周男見面行賄，希望協助加速撥款流程，周男明知林男交付賄賂是冀求協助加速撥款，涉職務上行為對價，合計收受10次共14萬7000元賄款。

南投地檢署表示，曾姓被告行為涉犯貪污治罪條例第6條第1項第5款之對於非主管監督事務圖利，及政府採購法第87條第5項前段，意圖影響採購結果及獲取不當利益而借用他人名義及證件投標等罪嫌。

檢方表示，周姓被告犯貪污治罪條例第5條第1項第3款對於職務上行為收受賄賂罪嫌；全案由南投地檢署檢察官蘇厚仁指揮法務部廉政署中部地區調查組、調查局中部地區機動工作站偵辦，日前偵結起訴。（編輯：林恕暉）1141106