南投埔里首發兒童生日禮金

埔里鎮兒童生日禮金要到手家長備齊相關資料。（圖：公所提供）

南投縣埔里鎮公所推動兒童生日禮金，凡生日後滿一至五歲並符合資格的兒童，可獲得生日禮金一年二萬元，公所於鎮立幼兒園舉行兒童生日禮金發放記者會，成為這項福利措施首批受惠者，公所則特別提醒家長務必在兒童生日後三個月內主動提出申請，一旦逾期，這項「好康」即視同自動放棄，二萬將變成泡影。

埔里鎮長廖志城表示，公所近八年來積極改善財政狀況，在財政健全的前提下，全力提升社會福利措施與擴大建設，一一三年已將生育補助金每胎從一萬元提高為二萬元，一一五年起再推動滿一至五歲兒童每年二萬元生日禮金福利政策，盼能減輕家長育兒的經濟負擔，這項重大福利措施去年底已獲得鎮民代表會支持審議通過。

公所表示，除了兒童生日禮金，鎮立圖書館也配合教育部推動「閱讀起步走－嬰幼兒閱讀推廣活動計畫」，由公共圖書館送給幼兒第一份閱讀禮袋，家長可攜帶戶口名簿或手機拍照存檔，至鎮立圖書館申辦借閱證，即可獲得幼兒閱讀禮袋，讓閱讀開始扎根，開啟孩子喜愛閱讀、擁抱浩瀚書海的那扇門，累積更多的知識，讓這項無形的財富陪伴孩子一生。

鎮長廖志城特別強調，這項福利政策是採申請制，滿一至五歲及符合設籍滿一年等相關規定的兒童，家長務必在其生日後的三個月期限內，主動備齊相關資料向公所民政課申請，否則逾期視同自動放棄，二萬元生日禮金將成為泡影，提醒家長別讓自身權益悄悄溜走，為讓民眾更清楚兒童生日禮金申辦資格與要件，公所除加強網路宣傳也印製相關海報於各里、社區、學校及公私立幼兒園張貼。