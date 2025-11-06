南投埔里黃牛遭拖行受傷 善心人買下送台南養老

經過長途運送，一來到老牛之家，獸醫師透過聽診器檢查這頭黃牛，除了目前心跳偏快、脖子有勒痕外，腳部也有受傷，所幸精神狀況還算可以，研判可能是因為長途運輸所引起的緊迫反應。

哞哞乳牛專科診所獸醫師岳柏安說明，「主要的話是這個脖子後方有勒痕外傷，那我們已經有請現場人員做優碘的消毒，腳的部分有在腳痛，後續就是看是不是削蹄或是做一些消炎止痛處理。」

這頭名為「牛牛」的黃牛被送到這邊來，主要就是住南投埔里鎮的原飼主因趕路用小貨車拖行，疑似長時間走動，被民眾發現最後整頭牛趴在地上走不動，雙腳都流血。

廣告 廣告

當時相關單位介入調查，因而發外界關注及網路討論，這次透過多位民代協助奔走，終於找到台南的老牛之家安置。

南投縣議員王秋淑指出，「養牛的人真的非常少，也沒有我們可以安置牛的地方，想說透過我們台南這邊的議員來協助。」

台南市議員李宗翰回應，「因為在台南市的規定裡面，牠必須是台南市的牛，在原本的規範裡面我們只好用台南市自然人的身分來扶養這隻牛。」

台南的「老牛的家」原則上只收容台南地區的牛隻，因此最後由李宗翰出資買下牛牛並安排入住。至於出資買下的金額也再回捐給農場，用於生活支援，要讓老牛有溫暖的歸宿。

更多公視新聞網報導

國軍熱源遙控靶機意外墜落 台南3處住家及汽車受波及

國人食用破布子歷史逾200年 從樹皮、果實到根各有不同療效

日本宮城小貨車闖校園 衝撞3兒童緊急送醫

