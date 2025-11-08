南投埔里「2具飛行傘」空中纏繞！下秒墜入山林畫面曝 業者回應了

社會中心／彭淇昀報導

南投埔里驚傳飛行傘意外！有網友上傳一則影片，拍下2具飛行傘在半空中疑似發生擦撞，隨後傘具糾纏並一同墜向山林，引發熱議，「連空中都有三寶」。

南投埔里被網友捕捉到2具飛行傘在半空中纏繞，隨後墜入山林。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

原PO在臉書「爆料公社公開版」上傳一則影片，事發位於南投埔里，從畫面中可見，2具飛行傘在半空中疑似發生擦撞，隨後傘具糾纏，雙雙失去平衡往下墜入山林，情況相當驚險。

貼文曝光後，吸引上千名網友留言討論，不少人驚呼「好可怕」、「希望人沒事」、「連空中都有三寶」、「應該卡在樹上」。

對此，埔里飛行傘業者在留言區回應，表示「人員皆無受傷失聯，只有掛樹，且自行收傘回家了，謝謝大家關心，不需要隨便猜測」。澄清現場情況，所幸並無造成嚴重傷亡。

