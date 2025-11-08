南投埔里「2具飛行傘」空中纏繞！下秒墜入山林畫面曝 業者回應了
社會中心／彭淇昀報導
南投埔里驚傳飛行傘意外！有網友上傳一則影片，拍下2具飛行傘在半空中疑似發生擦撞，隨後傘具糾纏並一同墜向山林，引發熱議，「連空中都有三寶」。
原PO在臉書「爆料公社公開版」上傳一則影片，事發位於南投埔里，從畫面中可見，2具飛行傘在半空中疑似發生擦撞，隨後傘具糾纏，雙雙失去平衡往下墜入山林，情況相當驚險。
貼文曝光後，吸引上千名網友留言討論，不少人驚呼「好可怕」、「希望人沒事」、「連空中都有三寶」、「應該卡在樹上」。
對此，埔里飛行傘業者在留言區回應，表示「人員皆無受傷失聯，只有掛樹，且自行收傘回家了，謝謝大家關心，不需要隨便猜測」。澄清現場情況，所幸並無造成嚴重傷亡。
更多三立新聞網報導
太子集團狂撈45億！律師嘆「現在都只抓到人頭老闆」：幕後掌門人很難抓
交保後笑著離開！太子集團「CEO爆乳特助」遭起底 自爆曾處理特殊任務
馬斯克想蓋大型晶圓廠！黃仁勳「1句點破」喊不可能：想取代台積電太難
鳳凰颱風將登陸台灣 下週有機會停班課？北市府回應了
其他人也在看
神壇前黑衣人討債糾紛開槍？ 竟是拍片中賺流量
南投埔里一家神壇前，５日晚間傳出有男子被人登門討債，情急下對空鳴槍，影片被PO上網路，引發民眾恐慌，但警方追查後發現，拍攝影片的是一名24歲林姓男子，他為了賺取網路流量，自導自演。 #討債糾紛#拍片#賺流量東森新聞影音 ・ 17 小時前
「卦山大縱走，彰化兜兜圈」活動8日在花壇展開
記者吳東興∕彰化報導 今年「卦山大縱走，彰化兜兜圈」活動為期將近三個月，精選八條登山…中華日報 ・ 10 小時前
彰化「卦山大縱走」登山活動 千人健行大嶺巷步道
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】「卦山大縱走 彰化兜兜圈」活動正熱烈進行，今（8）日花壇虎山巖寺廣場 […]觀傳媒 ・ 6 小時前
643路公車撞施工告示牌！ 乘客1大2小摔傷送醫
8號早上，台北市643路公車發生自撞事故！ 當時公車經過中山區的四平街和松江路口，公車道上正在施工，不過駕駛疑似恍神，撞上施工告示牌，車上乘客也因為緊急剎車，共有1名大人、2名6歲孩童摔倒受傷送醫，詳細肇事原因，有待警方調查釐清。 #643路公車#自撞#施工告示牌東森新聞影音 ・ 7 小時前
西非馬利恐怖組織猖獗 5印度公民遭武裝分子綁架
西非國家馬利局勢持續惡化，恐怖組織活動日益猖獗。據當地一家公司代表及安全消息人士證實，有5名印度籍員工遭到武裝分子綁架，事發地點位於馬利西部科布里附近。目前尚無任何組織宣稱對此次綁架事件負責。中天新聞網 ・ 12 小時前
鳳凰變「風王」？颱風已開眼「這一天」逼台 陸媒曝巔峰強度
鳳凰（Fung-wong）颱風路徑逼近台灣，威力持續增強，並已經「開眼」，對此日本氣象廳今（8)日表示，鳳凰目前位於菲律賓以東海域，正以時速35公里向西移動，持續朝菲律賓方向逼近。氣象粉專「台灣台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，鳳凰體型相當龐大；也有氣象專家警告，颱風可能在9日增強為強烈等級，13日時會抵達台灣海峽。甚至有陸媒表示，鳳凰恐怕會成為今年「西北太平洋風王」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
黃仁勳旋風訪台 魏哲家：來要更多晶片
[NOWnews今日新聞]台積電今（8）日盛大舉行一年一度的運動會，董事長魏哲家與輝達執行長黃仁勳現身同框，而現場早已擠滿了員工，人潮多到像在舉辦「演唱會」。外界好奇兩人聊了什麼，台積電董事長魏哲家表...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
跨越時空的宇宙呼喚 澳洲博物館蒐集民眾留言 2027年要送進太空
如果你有機會向宇宙發出一則訊息，你會說什麼？ 澳洲雪梨「動力博物館」（Powerhouse Museum）與美國麻省理工學院（MIT）合作，邀請對太空充滿興趣的人們參與「Humans」計畫，錄下想對宇宙說的話。兩年後，這些聲音訊息將被發射到太空中。 孩子們對活動充滿興趣，紛紛錄下自己的疑問或介紹人類的特質。事實上，這項由麻省理工學院發起的全球計畫，已涵蓋超過80個國家、65種語言。最終，這些聲音訊息將被轉化為「深空廣播訊號」，並刻錄在一片8吋晶圓上，預計於2027年發射進入太空。全球民眾可於2026年1月前上網參與，留下想對宇宙說的話。 這項活動旨在向1977年「航海家一號」（Voyager 1）探測器任務致敬。當時的探測器攜帶「航海家金唱片」（Voyager Golden Record），收錄地球的影像與聲音，展現人類文明與生命的多樣性。而2027年也將迎來航海家探測器發射50周年紀念。Yahoo奇摩（國際通） ・ 20 小時前
台北國際旅展第2天 旅行社業績成長2到3成
（中央社記者余曉涵台北8日電）台北國際旅展今天是第2天，也是週末的第一天，進場人數較去年成長1.96%。根據旅行業者統計，今年業績較去年成長2到3成，機票銷售也有10%成長。中央社 ・ 8 小時前
南投男自導自拍討債片賺流量 遭警逮捕法辦 (圖)
網路流傳一則黑衣人在南投埔里持槍討債影片，警方獲報循線逮捕涉案林姓男子。林男供稱是為賺取流量才自導自拍，找友人扮黑衣人持玩具槍討債。警方訊後依違反社維法將人函送法辦。中央社 ・ 1 天前
核電廠耐震 台電堅守安全
【記者郭襄陽台北報導】監察委員調查報告關心台電核電廠耐震能力。台電7日說明，自2015年起即依核安會要求，偱SSHAC Level 3程序（美國「地震危害分析資深專家委員會」訂定第 3 層級之程序）辦...自立晚報 ・ 3 小時前
被爆助太子集團幹部入境 林思銘發聲給回應
[Newtalk新聞] 大型跨國詐騙集團「太子集團」涉嫌在台洗錢，檢調日前發動大搜索後，拘提25人。今（7日）有媒體爆出，太子集團的兩名核心中國籍幹部多次來台，是找國民黨前立委李德維、立委林思銘關說協助入境。對此，林思銘回應，其辦公室僅是透過電話協助民眾詢問行政機關，再將行政機關的電話回覆內容告知申請人，絕無關說。 《自由時報》報導指，太子集團董事長陳志主要核心中國籍幹部劉學鋒、李丞丞曾多次來台，甚至還找李德維、思銘等關說協助入境，目前相關單位正調查兩名立委的涉入程度，包含是否有金錢往來、是否涉及違法事項等。 林思銘回應，任何機構或民眾，要申請中國人士或親友入境台灣時，因為涉及國內各目的事業主管單位的法律、命令與應準備的書表眾多，如：商務履約、演藝表演、文化交流等，因此，民眾若是不熟悉相關法規或作業程序時，除會打電話給行政主管機關，詢問如何填報申請表或要補充何種文件，也常直接會向民意代表辦公室反應，詢問相關事宜如何進行。 林思銘說明，本案基於選民服務業務，於接到電話請求協助詢問後，就經由辦公室人員透過電話請教詢問行政機關，有關民眾所詢問的問題，依照法令規定，是該如何處理。爾後再轉告民眾新頭殼 ・ 1 天前
南投副縣長王瑞德主持全縣運動會開幕 (圖)
南投縣第73屆全縣運動會8日起至11日登場，由南投縣副縣長王瑞德（前）主持開幕儀式並表示，縣府持續推動基層體育發展，積極培育在地體育人才，期盼更多南投選手能在全國與國際舞台發光發熱。中央社 ・ 11 小時前
南投溪流一夜變「牛奶河」！白濁飄異味 環保局緊急追查
南投集集鎮清水溪近日出現大片白濁水域，從初中橋延伸至清水橋、林尾橋間的河面變成「牛奶河」，還夾帶白色泡沫與異味，疑似有人非法排放廢水造成污染。南投縣環保局接獲通報後立即派員採樣檢測，並展開溯源調查，初步判斷為上游住戶或業者排放廢水所致，將依法嚴懲。中天新聞網 ・ 14 小時前
雙11注意！網購不鏽鋼水瓶！ 收貨被壓成「變型V字杯」
雙11購物檔期，您打算買個保溫瓶嗎？來看看這個誇張案例！有民眾取貨的時候，就覺得怪怪的，因為裝保溫瓶的包裹已經被壓扁，而開箱瞬間更讓人傻眼萬分，整個水瓶已經變形，甚至圓筒狀變三角形，還破了一個洞。雖然最後賣家願意退款，但也讓人好奇，貨品在物流期間，到底發生了甚麼事情。 #雙11#網購#不鏽鋼水瓶#壓扁東森新聞影音 ・ 7 小時前
新北市長選情不明！謝寒冰示警：若三腳督蘇巧慧有機會贏
2026年地方大選即將到來，全台最大縣市的新北市長選戰也成為矚目焦點。民進黨確定提名立委蘇巧慧出戰；國民黨、民眾黨還不知道是否能夠達成「藍白合」。對此，媒體人謝寒冰今（8）日分析，現階段是人人有機會的局面，如果三腳督將會讓蘇巧慧的勝選機會大幅增加。中天新聞網 ・ 9 小時前
把佛堂當提款機！ 出納人員盜領4500多萬
高雄正德佛堂一名女出納人員，2年多來竟把佛堂當作個人提款機，利用保管空白支票的機會盜領4500多萬元，佛堂查帳發現金額嚴重短少，才揪出是她侵占，當時她已經把錢花到只剩63萬元。法院審理後，依偽造有價證台視新聞網 ・ 5 小時前
伍勝園視察台東池上大橋改建工程 (圖)
公路局持續推動台9線花東縱谷公路安全景觀大道（台東段）系列建設，交通部政務次長伍勝園（前左）8日前往台東視察改建中的池上大橋工程進度。中央社 ・ 8 小時前
2歲童「血輪眼、麵龜手」 竟是猝死風險急症上身！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 家長注意！一名2歲男童連續多日反覆發燒，母親還發現他的手腳腫得像麵龜、雙眼布滿血絲、嘴唇乾裂發紅，脾氣開始煩躁不安，診所醫師察覺狀況有異，建議盡快送急診檢查，經兒科醫師仔細觀察與詢問病史，研判是有猝死風險的急症「川崎病」惹禍，所幸及時藥物治療後狀況大幅好轉。 收治病人的亞洲大學附屬醫院兒童心臟科主治醫師邱俊諫表示，男...匯流新聞網 ・ 14 小時前
屏東「金腳印獎」熱鬧頒獎（2） (圖)
屏東縣第2屆「金腳印獎」寵物攝影與短影音競賽8日在屏東農業物產館頒獎，獲得「就是愛現獎」的狗狗波比與洪姓飼主（左）開心出席，飼主說，很開心牠的可愛獲得認證。中央社 ・ 8 小時前