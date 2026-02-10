南投埔里2台垃圾車「輻射超標」遭退運 元凶竟是紙尿布

核安會派出專業人員前往垃圾暫存場，提供輻射偵測及相關技術協助。（圖／翻攝自核安會官網）

南投縣埔里鎮外運垃圾，近日接連有2車在進焚化爐前被偵測到輻射值超標，整車垃圾遭退運，核能安全委員會（核安會）9日協助偵測，確認輻射異常來源為廢棄紙尿布，研判是醫療用途放射性藥物殘留，但整體劑量低，不會對人體造成影響。

據了解，埔里鎮清潔隊日前運出7車垃圾到外縣市焚化爐焚化，其中1車於7日中午抵達焚化廠門口，被偵測到輻射值超標遭退回；隔日再運送7車垃圾，又有1車出現相同狀況。由於清潔隊不曾遇過垃圾輻射異常情形，各隊也沒有相關偵測儀器。

核安會獲悉後主動聯繫協助，並於9日派員攜帶輻射偵測儀器及相關裝備前往垃圾暫存場，經手持式輻射偵測儀器初篩後，發現輻射異常來自於廢棄紙尿布，共有13片紙尿布輻射值偏高，最高測得10微西弗／小時（µSv/h）。

核安會表示，進一步使用核種分析儀器測得核種為「鎦-177（Lu-177）」，研判是在醫院進行核子醫學治療之病患回家後，所產生的生活廢棄物，目前清潔隊已將輻射異常之紙尿布集中隔離保管，待衰變至背景值後才送焚化爐處理，故不會對大眾造成健康影響，請大家安心。

核種分析儀器測得核種為「鎦-177（Lu-177）」。（圖／翻攝自核安會官網）

核安會說明，醫療上利用「鎦-177」具有低能量貝他粒子及短半衰期特性，作為核子醫學治療藥物，目前主要用於治療神經內分泌瘤或轉移性攝護腺癌，核安會也要求醫院應參考國際上核醫藥物治療病患的出院管理方式，待符合規定後才可出院，以保障家人及民眾之輻射安全。

核安會強調，未來會強化對醫院的輻射安全宣導，要求醫院加強對病患治療回家後的輻射防護衛教，提醒病患應妥善管理回家後所產生之廢棄物，以確保輻射安全。

