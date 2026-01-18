南投墜橋意外！13歲少年騎單車「墜12米深橋下」動彈不得…消防吊掛救援

社會中心／周秉瑜 桃園報導桃園中壢發生老翁尾隨學生事件。當時是放學時間，許多國中生聚集在校園旁超商，突然一名老翁現身盯著學生看，還脫口「可以踢你嗎」？所幸店員出面喝止，老翁才逃離現場，學校隨後報警並啟動輔導機制，事發後警方也找到老翁了解情況。放學時間，一群國中生到校園旁超商逗留，本來一切正常，但突然出現一名黑色衣服的阿伯，透過超商櫥窗緊盯裡面學生。聲源：當事國中家長會長：「學生當時都是驚嚇啦，有些人在（便利商店）裡面看書，有些人在裡面購買食品，突然就發現有一個怪老伯，在外面一直盯著他們，就是有一些不禮貌的行為。」這起校園周邊尾隨事件發生在桃園中壢，一名68歲石姓男子15號近下午5點時在一間超商附近出沒，還一度問國中生可以踢你嗎？讓學生當場嚇傻。多虧當時超商店員，出面喝斥。老翁透過超商玻璃窺探國中學生。（圖／民視新聞）當事國中家長會長：「我有親自跟這個店員道謝，大人帶著（學生）他們一起，做這些處置我是覺得，這些狀況是不錯的。」當事國中學務主任：「阿伯有來去跟他們做攀談，又有疑似騷擾的情況，讓他們覺得不是很舒服這樣，生教組長有先安撫一下學生情緒，學生先（待）在學校，我們也有連繫他的家長，也有家長來把學生接回去。」校方重回現場，阿伯早已不見人影，當下確保學生安全回家並啟動輔導機制，與派出所保持密切聯繫，家長會也po文，說明事發過程，也呼籲家長提醒孩子，要提高警覺。中壢警分局自強派出所巡佐說明當時情況。（圖／民視新聞）中壢警分局自強派出所巡佐林家鋐：「（校方）請警方，於放學時間加強巡邏，警方獲報後不敢大意，隨即調閱周遭監視器，目前未發生學生遭不當侵害情形。」警方事後找到石姓男子，是名失智症患者，至於為何尾隨學生，嚇學生，還要了解。但幸好學生都平安無事，警方也會針對學生上下學動線加強巡邏。原文出處：阿伯尾隨國中生引發恐慌 突問「可以踢你嗎？」被制止 更多民視新聞報導獨家／買WBC二手票注意！社群詐騙猖獗 民眾與詐團交手親身經歷全曝光了基隆又爆水管！影響4.6萬戶 原訂16時送水延後、估「這時」恢復資深民歌手王夢麟酒駕遭起訴！本人回應了

