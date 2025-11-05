南投大停水15小時！台電設備故障釀原水不足 影響範圍曝

台電設備故障致原水量不足，南投今（5日）7:00至22:00緊急停水15小時；水里、集集全境，南投市多里、竹山、名間等受影響。（示意圖／Pixabay）





南投縣今（5日）上午緊急宣布大範圍停水15小時。自來水公司指出，因台電設備故障造成原水區供水不足，今日07:00起至22:00止實施停水，影響範圍涵蓋水里鄉、集集鎮、南投市部分里、竹山鎮部分里與名間鄉部分路段；縣府同步提醒民眾停水期間需關閉抽水馬達、關閉淨水器水源並慎防火源，任何問題請洽台水客服1910。另據縣府後續通報，信義鄉自11:00起全鄉也納入停水管制；實際影響仍以台水官網即時公告為準。

停水時間

11月5日（周三）07:00至22:00（部分區域如信義鄉自11:00起）

停水範圍

水里鄉 ：水里、農富、新城、中央、城中、北埔、鉅工、永豐、頂崁、車埕、新山、郡坑、上安、民和、永興、玉峰、興隆、南光等村。

集集鎮（全鎮） ：集集、和平、林尾、田寮、隘寮、玉映、吳厝、八張、永昌、富山、廣明。

南投市（部分） ：鳳山、鳳鳴、福山、嘉和、三和、漳和、南投、漳興、康壽、仁和、三民、彰仁、龍泉、崇文、千秋（部分）、嘉興、振興、平和、永興、新興（部分）、永豐（部分）、福興（部分）、三興（部分）、平山（部分）。

竹山鎮（部分） ：消防訓練中心、中和、中崎、德興、竹圍、竹山、中山、中正、桂林、雲林、硘磘、鯉魚（鯉魚國小以北）、福興、下坪、延和、延祥、延山、延正、延平、山崇、富州、中央、社寮（部分）。

名間鄉（部分） ：新民、南雅、中正、仁和、東湖、新街、萬丹、中山、濁水等（縣府貼文另列南雅街、員集路、彰南路等多路段）。

信義鄉：縣府補充通報全鄉自11:00起停水。

廣告 廣告

縣府提醒，民眾在停水前務必先儲備足夠生活用水，並將飲用水容器加蓋保存。停水期間請關閉抽水機及加壓馬達，同時關閉淨水器水源，以免設備空轉受損或產生回水污染；使用瓦斯時也要保持環境通風，避免因缺水影響散熱與清潔所帶來的安全風險。

此外，待供水恢復後，若初期水質略顯混濁或有鐵鏽顏色，建議先放流水至清澈再使用，必要時更換家中淨水設備濾心。民眾若需掌握即時停水或降壓狀況，可撥打台水客服1910，或至台水官網查詢；也能加入台水官方LINE帳號訂閱停水通知，輸入住址後便能在停水前收到提醒。