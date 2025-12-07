南投大崙山雲瀑美景！ 金黃銀杏林伴隨夕陽美不勝收

南投縣 / 綜合報導

雲海季節來了，受到東北季風影響，南投鹿谷鄉海拔大約1200公尺的大崙山，出現雲瀑美景，搭配秋季轉為金黃色的銀杏葉，彷彿置身仙境，吸引遊客登山賞景，另外在杉林溪園區，栽種的水杉已經轉黃，在轉色過渡期，展現夢幻三色漸層美景，白天在陽光照射下，更是金黃耀眼。

金黃銀杏林搭配雲海奔騰伴隨夕陽光線美不勝收 ， 杉林溪水杉變黃金大道「三色漸層」超夢幻 ，雲霧翻騰在山稜之間，席捲而來氣勢磅礡，伴隨夕陽光線變化，明暗瞬間，每一秒都美不勝收，讓人捨不得眨眼。

南投大崙山的雲海透出琉璃光，東北季風增強帶來美景，在搭配秋季轉為金黃色的銀杏葉，讓雲海美景，更添一分金光閃閃，大崙山茶農林建興說：「前景帶著茶園後面有這個雲海跟夕陽，很多攝影人常常跑到這邊等這個景。」

另外在南投杉林溪，也有樹海可以觀賞，水杉轉色金黃，展現綠、黃、褐的，夢幻三色漸層美景，白天在陽光照射下，更是金黃耀眼，民眾說：「這邊有非常多美麗風景跟大自然，因為這邊一年四季的風景都不一樣，它這邊剛好11月有落羽松跟水杉可以看，今天是帶客人來。」

除了水杉之外，園內還有轉黃的銀杏，以及陸續掉落的楓紅，民眾可把握機會，感受園區秋冬美景。

