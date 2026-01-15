南投天主堂重建動土 臺中主教偕教友祈祝順利圓滿

南投天主堂新建聖堂動土祈福，嘉賓教友參與。（記者扶小萍攝）





財團法人天主教會南投天主堂歷經921受創臨時搭建木造平房至今歷20餘年風雨已顯老舊，決定重建並於15日上午在臺中教區主教蘇耀文主持下，隆重舉行「財團法人天主教會南投天主堂新建聖堂動土祈福典禮」，蘇主教依天主教傳統儀式引領嘉賓、神職人員及教友見證下，為新教堂的興建祈祝一切順利可望於年底前完工啟用，將成為民眾、教友心靈成長、休憩的新殿堂。

南投縣政府秘書蕭文鎮、市長張嘉哲、友會教友等都來共襄盛舉，南投天主堂成立至今達72年，原建築在921地震時毀損嚴重，暫興建木造平房，20多年來結構危及安全並出現白蟻等侵害，決展開重建，以維續教友信仰。

蘇主教主持動工祈福典禮灑聖水祝福。（記者扶小萍攝）

在天籟鼓韻團隊振奮的鼓聲及聖歌聲中揭開序幕。蘇主教致詞表示，在教會裡大家的靈性生命在教會聖堂中成長，彼此照顧，並將天主的關懷推展到鄰里。他並為新工程基地灑聖水祝福順利圓滿。

來賓為新教堂動工執鏟啟動工程。（記者扶小萍攝）

張嘉哲市長更說南投天主堂聖愛幼兒園是南投很多小朋友在此唸書的場所，他也曾在教堂內上課受啟蒙，樂見新的教堂將在年底落成，祝福動工新建工程圓滿順利。新教堂是二層樓式建築，1樓將做教友、社區民眾共同的活動中心，挑高的2樓做教堂使用。期許新教堂與在地民眾有更多連結，一同留下美好回憶。

現有教堂已明顯老舊受白蟻侵蝕。( 記者扶小萍攝）

該教堂劉連玉神父表示，宗教帶給人們心靈力量與支助，教會決定重建教堂提供大家一個安全寧靜的地方。期許大家對教會、社會付出更多愛心。

重建委員會張召委指出，16日起展開拆除工作，預計工程約10個月完工，地下1層地上挑高的2層，並經1個月裝置內部後啟用。總經費預計6千萬元，臺中教區補助2千萬元，其餘由南投教會負責目前尚缺1千多萬元。15日就有教友捐贈90萬元，加上去年曾捐贈110萬合計200萬元。



