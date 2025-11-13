南投天空步道景點退燒閒置 縣府：整修後推低碳旅遊

公視記者楊旻峰在現場指出，「記者現在所在位置是龍鳳瀑布空中步道入口處，你可以看到這裡原本是售票入口處，這大門目前已經深鎖，從門縫之中望進去，可以看到裡面步道是淹沒在荒煙漫草中。」

南投中寮鄉的龍鳳瀑布天空步道，2015年用台電回饋金2700萬興建風光開幕，主打懸吊式馬蹄形玻璃橋，可俯看50公尺深谷飛瀑，後來因為河谷地形改變影響安全停用。

而竹山鎮的天梯，則因為去（2024）年凱米颱風侵襲，部分吊橋與步道受損休園，遊客與在地民眾都覺得可惜。

遊客李小姐受訪時說道，「逛一逛有好吃的東西就買，天梯那邊就沒去了，沒辦法去。」

南投民眾林先生則認為，「地方要發展，一定要有外客來走，你沒有外客、只有竹山這，竹山人去一次就不去了啊。」

南投境內知名天空步道除了中寮龍鳳瀑布與竹山天梯外，還有信義鄉2014年啟用的琉璃光之橋，它則是因為風災受損與疫情遊客銳減休園。這3處曾是熱門觀光景點，但人潮退去後變成停業或閒置，在山林間成為髒亂點。

南投縣府未來還打算在竹山興建纜車，學者認為，觀光建設不應為了平衡區域發展刻意興建人工景點，應先提升交通便利性，硬體則採減法設計低密度開發，融入山林原貌。

暨南國際大學觀光休閒與餐旅管理學系教授曾永平指出，「我們現在要求就是說，它融入自然的環境，甚至是採用一些生態的工法，以過去來講的話都會覺得說，反正我蓋了之後就會有遊客來，但是這樣的思維可能必須要去做一些調整了。」

南投縣風景區管理所所長張昭貴認為，「也是希望朝向低密度，走這種比較當地，做一個導覽這種深度小旅行的方式，當然我們這也是需要的。」

南投縣風管所強調，竹山天梯與信義琉璃光之橋修整後都將在近期重新開放，未來營運會規劃低碳或深度旅遊，也會參考外界建議。