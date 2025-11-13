南投天空步道退燒山林留「千萬垃圾」 去留正反意見分歧
記者陳佳鈴／南投報導
南投縣近年以「天空之橋」與「天空步道」為號召，打造多處高空景觀設施，曾成功吸引大量遊客。然而，隨著國內各地紛紛興建類似景點，同質性過高使熱潮逐漸退燒，加上多次颱風重創山區設施，部分橋梁與步道長期封閉、閒置，甚至遭批成「山林裡的千萬垃圾」。對此，南投縣府表示，已啟動全面盤點，將依安全與效益評估啟動拆除、修復與觀光整合計畫，重振地方旅遊動能。
最早掀起高空景觀風潮的竹山「梯子吊橋園區」，在遊客減少後逐漸冷卻。去年凱米颱風造成玉福吊橋及部分步道受損，使園區今年3月起封閉整修，預定明年3月重新開放。縣府強調，未來將把園區與太極峽谷、八卦茶園串聯，打造「太極美地（茶竹）低碳旅遊景區」，規畫高空纜車等新亮點，以提升吸客力並創造就業。
信義鄉「坪瀨琉璃光之橋」同樣因風災受損關閉，目前已修繕完工，12月底前將交由地方協會管理，並調整為「免費入園」模式，朝深度旅遊推動。而中寮鄉「龍鳳瀑布空中步道」因河谷地盤解壓導致位移，自2019年封閉迄今，安全疑慮無法排除，縣府已編列預算進行拆除，恢復山林原貌。
對於是否保留這些設施，地方意見分歧。支持者認為步道曾帶動商機，拆除相當可惜；反對者則主張使用率低且維護成本高，應返還自然。縣府表示，南投多山且地形脆弱，設施維護極其不易，未來將持續檢視觀光資源，協助各鄉鎮轉型，兼顧安全、環境永續與經濟效益。
