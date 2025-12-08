南投奪「最佳永續飲食城市獎」！11家餐廳狂摘FMG星級認證

國際綠色餐飲年會首度舉行星級認證，南投縣有11家餐廳授證。（南投縣政府提供／劉慧茹南投傳真）

由國際綠色餐飲年會舉辦的 Food Made Good（FMG）星級認證授證，今年在台北松山文創園區舉行，全國20家餐廳中，南投縣就有11家逾半數獲得星級評鑒，南投縣還獲「最佳永續飲食城市獎」，成為全國唯一。

綠色餐飲年會由台灣綠色餐飲指南 Green Dining Guide（GDG）主辦，並獲英國 Sustainable Restaurant Association（SRA）授權執行 Food Made Good 評鑑。獎項用以表揚願意投入政策、社群與市場力量，支持在地食材、推動友善環境制度的餐飲業者。今年，南投縣以「在地農村×綠色餐飲」模式脫穎而出，榮獲「最佳永續飲食城市獎」，成為全國唯一獲獎縣市。

「最佳永續飲食城市獎」由南投縣政府農業處長蘇瑞祥代表受獎。（南投縣政府提供／劉慧茹南投傳真）

南投縣長許淑華重視農業發展，近年縣府大力推動農村產業升級，透過社區農業經理人機制，協助社區鏈結品牌、加工、產銷與永續教育，將在地農產導入城市綠色餐廳，形成環境、產業、食育兼具的永續合作鏈，獲得肯定。

獲星級認證的20家餐廳中，南投就占了11家。其中，7家拿下3星、4家拿下2星。拿下3星認證的包括：SMOK製甜所、小川埔里環保酵素園區、山慕藝旅民宿、仕合廖家手作御食、吟詩綠曲休閒園區—好茭情、雲品溫泉酒店—雲月舫及望鄉部落慢午廚房。小半天風味餐坊、山中小廚房、丘山茶及虎嘯山嵐則獲2星認證。

