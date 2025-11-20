南投好茶・柳丁砂糖橘 × 國產優良禽肉 雙主題齊聚臺北花博農民市集 本週末一次品味在地農業風采

南投縣農會鹿谷茶葉-袋茶

柳丁產季到來，臺北花博農民市集本週（11/22–23）推出南投農產展售與國產優良禽肉雙主題活動，內容豐富多元。執行單位台北市農會表示，此次邀請南投縣農會與農業部畜牧司共同參與，透過茶葉、柑橘、新鮮農產品與安全優質禽肉，共同呈現臺灣農業的多樣性與高品質，讓民眾能在市集中一次選購在地風味，並更深入認識食農教育。

南投縣農會鹿谷茶葉春茶

南投農產亮相：茶香、柑橘、生鮮蔬果一次購足

南投縣農會本次帶來茶葉、柳丁、砂糖橘及農特產品展售活動。

佛利檬柑-南投中寮

南投中寮鄉因丘陵地形與日夜溫差大，孕育出甜度高、皮薄多汁、清甜帶微酸的優質柳丁及砂糖橘，珍珠柑等品項亦深受市場喜愛。

南投縣農會香菇

展售現場也提供新鮮香菇、茭白筍等當季食材，讓市民能吃到最當令、最產地直送的南投美味。

國產禽肉的即食品受到消費者的喜愛

9 家國產優良禽肉品牌齊聚：安全把關與產地故事一次看懂

由農業部畜牧司與台灣區電動屠宰工業同業公會攜手 9 家優良國產禽肉業者，共同舉辦「2025 國產禽肉暨食農教育推廣活動」。活動以親民價格提供高品質禽肉，同時設置食農教育互動問答，讓民眾了解國產禽肉從產地、運輸到餐桌的完整安全管理流程。活動自開辦以來深受好評，往年兩日皆銷售一空。

國產禽肉

參與品牌及產品包括：「大成」益活雞、舒迷輕食嫩雞胸、「吉福雞舖」甘蔗燻雞與玫瑰油雞、「揚秦」泰式無骨雞、「振聲」煙燻鴨腿、「立瑞」土雞產品、「凱馨」法洛斯雞胸肉、土雞湯與雞精、「國興」薑母鴨與洋蔥鴨，以及「愛希園」新鮮雞蛋等。面對雙薪家庭及外食族需求增加，本次更呈現多元調理、精緻小包裝、生鮮即料理等創新產品，展現國產禽肉加工進化的成果。

南投縣農會柳丁

試吃、DIY 體驗、集章好禮 互動活動熱鬧登場

除了農產品展售、試吃與禽肉推廣集章好禮外，活動規劃多項親子與互動內容，包括「滿額活動拿好康－博杯」及「食農教育－柳丁酵素 DIY」等。凡當日消費滿額，即可憑收據參加活動，名額有限、額滿即止，吸引許多家庭前來同樂。

南投縣農會蜂蜜

拉近城鄉距離 花博市集成為最有溫度的農產平台

台北市農會表示，花博農民市集長期致力於推廣臺灣各地優質農產，希望讓都市民眾在輕鬆採買中更認識產地故事，支持在地農業與友善生產模式。歡迎市民於本週末前往花博農民市集，與南投鮮味與國產優良禽肉相遇，品味產地直送帶來的健康與美味。

南投縣農會香蕉

臺北花博農民市集位於臺北市中山區玉門街 1 號，捷運淡水信義線圓山捷運站 1 號出口，更多活動內容介紹，歡迎至Facebook粉絲專頁「台北花博農民市集」查詢，或至臺北花博農民市集官網(https://www.expofarmersmarket.gov.taipei/)查詢。 (臺北花博農民市集營業時間為每周六、日早上10：00至晚上18：00)