南投一名魏姓婦人在整理家中舊物時，將丈夫40多年未穿的西裝褲連同其他舊衣物一起投入公益回收箱，殊不知西裝褲內竟藏有20萬元現金。魏婦發現錯誤後立即向警方求助，經北山派出所警方協助，成功從回收箱中尋回裝有兩疊千元大鈔的西裝褲。這起意外事件不僅讓現場圍觀民眾感到驚訝，也為這場「斷捨離」行動增添了戲劇性的轉折。

南投婦「斷捨離」險釀錯愕，西裝褲藏20萬現金誤丟回收箱。(圖／TVBS)

這起離奇的尋寶事件發生在南投國姓，起因是魏姓婦人在整理家中物品時，決定將丈夫長年未穿的舊西裝褲捐給公益團體。她在7日晚間將一袋舊衣物投入回收箱後，才被丈夫告知西裝褲內藏有現金。隔天一早，焦急的魏婦立即前往派出所尋求協助，希望能找回意外丟棄的財物。

廣告 廣告

警方將整個回收箱翻轉180度倒置，再從投入口逐件翻找衣物。(圖／TVBS)

北山派出所所長陳志成表示，警方接獲報案後立即聯繫回收箱管理單位，但因管理人員不在當地，且回收箱設計為只進不出的結構，無法直接開啟取物。警方採取了創新的解決方法，在不破壞箱鎖的情況下，將整個回收箱翻轉180度倒置，再從投入口逐件翻找衣物，最終成功尋回藏有現金的西裝褲。

西裝褲藏「兩疊現鈔」，警翻轉回收箱尋回。(圖／TVBS)

當警方從回收箱中一件件拉出衣物時，圍觀的民眾也對這一幕感到不可思議。有目擊民眾驚訝地表示，看到那麼多錢在裡面真的很誇張。西裝褲內竟藏有兩疊白花花的千元大鈔，總金額高達20萬元，這讓在場所有人都感到意外。

西裝已經40多年沒穿了，所以決定丟掉，完全不知道裡面藏有丈夫私房錢。(圖／TVBS)

這起事件的圓滿解決讓失主魏婦鬆了一口氣。她解釋道，自己只是想整理家裡，因為那件西裝已經40多年沒穿了，所以決定丟掉，完全不知道裡面藏有現金。雖然這筆「私房錢」因此曝光，但錢財失而復得，仍是一件令人欣慰的事。