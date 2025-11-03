南投學子勇奪國際發明大獎 縣府表揚肯定創新實力
【記者 謝雅情／南投 報導】南投高中與鯉魚國小學生團隊日前參加2025年印尼國際青少年發明家日（International Young Inventors Award, IYIA）競賽，在全球21國共486件參賽作品中脫穎而出，分獲金、銀牌佳績。副縣長王瑞德3日於縣長室接見表揚並頒發獎品，肯定他們的優異表現，縣長許淑華也驚喜現身，到場關心鼓勵，並聆聽學生們的創意發想與作品介紹。
國立南投高中團隊以作品〈撐住！我來罩你！〉地震防災裝置勇奪金牌獎與「最佳科技影響力獎」雙項殊榮；竹山鎮鯉魚國小則以〈樹洞：智慧家居與情感互動語音夥伴〉榮獲銀牌與3項特別獎，展現南投在創客教育與國際舞台上的創新實力。
王副縣長表示，孩子有無限潛能，透過學校與教師的引導，展現了從生活中發現問題、用創意改變世界的能力，此次能雙雙於國際競賽中奪獎，不僅展現學生的創意與毅力，也印證了縣府長期推動的科技創新教育與國際教育結合政策的成果，未來縣府將持續整合教育資源，鼓勵學校發展跨域課程，結合生活、環境與永續議題，增進學生解決問題與創新實作能力。
王副縣長指出，縣府這幾年積極推動「山城黑客松競賽計畫」、「補助學生出國學習獎助學金」，持續強化創客教育、跨域學習與國際交流，擴大學生海外參賽與學習機會、提升國際競爭力，此次孩子能申請經費出國比賽且榮獲佳績，就是對縣府出國補助計畫最好的反饋和實踐。
就讀南投高中的張庭睿、林子涵、陳宥崴等3位同學的作品，靈感來自台灣地震頻仍的現實，研發出能在災害發生時自動展開防護的「三角防護裝置」，以科技守護生命。而鯉魚國小的陳煥舉、陳彥霖、陳可庭、林柚辰及剛升上竹山國中的陳冠賀、陳冠皓等6位同學所研發的的「樹洞」作品，則是結合AI與IoT技術，能以臺語互動、辨識情緒並透過機器人表情與動作回應，貼近長者的心理需求。兩組作品皆從生活中找問題、用創意解決問題，充分展現南投孩子的自主學習與創新思維。
南投高中校長廖倉祥、竹山國中校長林彥良及鯉魚國小校長曾以瑩都很感謝老師們願意跨領域，用心指導學生參賽，還有家長會與校友團隊的全力支持，尤其孩子能順利前往印尼參賽，關鍵在於縣府的「學生出國學習獎助學金計畫」的經費補助，讓學生能無後顧之憂站上世界舞台，勇敢挑戰國際賽。（照片記者 謝雅情翻攝）
