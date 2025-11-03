南投學子榮獲國際發明大獎 縣府肯定創新實力
【記者林玉芬/南投報導】南投高中與鯉魚國小學生團隊參加2025年印尼國際青少年發明家日競賽，在全球21國共486件參賽作品中脫穎而出，分獲金、銀牌佳績。副縣長王瑞德3日表揚並頒發獎品，肯定優異表現，縣長許淑華也驚喜現身，到場關心鼓勵，聆聽學生們的創意發想與作品介紹。
南投高中團隊以作品〈撐住！我來罩你！〉地震防災裝置勇奪金牌獎與「最佳科技影響力獎」雙項殊榮；竹山鎮鯉魚國小以〈樹洞：智慧家居與情感互動語音夥伴〉榮獲銀牌與3項特別獎，展現南投在創客教育與國際舞台上的創新實力。
王副縣長表示，孩子有無限潛能，透過學校與教師的引導，展現了從生活中發現問題、用創意改變世界的能力，此次能雙雙於國際競賽中奪獎，不僅展現學生的創意與毅力，也印證了縣府長期推動的科技創新教育與國際教育結合政策的成果，未來縣府將持續整合教育資源，鼓勵學校發展跨域課程，結合生活、環境與永續議題，增進學生解決問題與創新實作能力。
王副縣長指出，縣府這幾年積極推動「山城黑客松競賽計畫」、「補助學生出國學習獎助學金」，持續強化創客教育、跨域學習與國際交流，擴大學生海外參賽與學習機會、提升國際競爭力，此次申請經費出國比賽且榮獲佳績，就是對縣府出國補助計畫最好的反饋和實踐。
南投高中的張庭睿、林子涵、陳宥崴等3位同學的作品，靈感來自台灣地震頻仍的現實，研發出能在災害發生時自動展開防護的「三角防護裝置」，以科技守護生命。鯉魚國小的陳煥舉、陳彥霖、陳可庭、林柚辰及剛升上竹山國中的陳冠賀、陳冠皓等6位同學所研發的「樹洞」作品，結合AI與IoT技術，能以臺語互動、辨識情緒並透過機器人表情與動作回應，貼近長者的心理需求。兩組作品皆從生活中找問題、用創意解決問題，充分展現南投孩子的自主學習與創新思維。
南投高中校長廖倉祥、竹山國中校長林彥良及鯉魚國小校長曾以瑩，感謝老師們願意跨領域用心指導學生參賽，還有家長會與校友團隊的全力支持，尤其孩子能順利前往印尼參賽，關鍵在於縣府的「學生出國學習獎助學金計畫」的經費補助，讓學生能無後顧之憂站上世界舞台，勇敢挑戰國際賽。
