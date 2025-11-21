南投學子「Say No！」短影音奪佳績，創意宣導健康生活拒絕四害。(圖：南投縣府提供)

▲南投學子「Say No！」短影音奪佳績，創意宣導健康生活拒絕四害。(圖：南投縣府提供)

為推動青少年健康生活、打造無毒友善的宜居城市，南投縣政府社會及勞動局以青少年熟悉的短影音為媒介，透過「對嘴演出」形式宣導健康生活理念，引導學生思辨何謂正確選擇，強化其身體自主意識與自我保護能力，於一一四年暑假期間舉辦「Say No! 拒毒、拒菸、拒酒、拒檳榔」青少年短影音對嘴挑戰賽。鼓勵南投學子拿起手機，運用創意短影音展現對有害物質的拒絕態度，展現青少年遠離有害身心物質的宣導創意。其中草屯國小、中興國中與中興高中學生分別於國中組、高中組中脫穎而出，成為本屆競賽亮點。

國中組（含國小高年級）部分，中興國中梁蕙芯奪下金獎，以清晰強烈的拒毒態度獲得評審肯定，梁盛凱則以獨特影像語言拿下創意獎；此外草屯國小賴奕任透過時下AI科技互動方式展現創意獲得影獎。高中組方面，中興高中陳詩芸、陳姿婷勇奪金獎；蕭宜芳、徐煒勳同學則獲銀獎，展現影像敘事與公共意識的高度成熟度。

南投縣府社會及勞動局林志忠局長表示，此活動以青少年熟悉的短影音媒介，讓反毒、反菸酒、反檳榔教育走入日常，草屯國小、中興國中與高中學生的作品不僅創意突出，更傳遞了新世代清楚的價值立場，代表南投青年對健康生活的自信態度。

南投縣府教育處王淑玲處長指出，中興國中長期深耕學子健康與品格教育，學生能在競賽中展現拒絕誘惑的思辨能力，顯示學校教育已成功將健康價值內化為生活態度。

中興國中校長鄭俊楠表示，孩子願意主動參與短影音創作的過程，是一堂深刻的熱愛生命教育的展現，學生比賽過程中反覆思考，深刻的表達出「如何為自己的生命做正確選擇，懂得守護自己的未來」，這比任何說教都更能建立責任感與自我保護能力。

此項競賽不僅展現學生創意成果，更展現出南投縣政府對促進青少年真正理解，拒絕毒品、菸品、酒精與檳榔的決心，創造一個屬於孩子自己真正的未來。