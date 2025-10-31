南投宗教團體攜手節能減碳 信仰與環保共行

南投縣政府積極推動宗教環保行動，鼓勵信仰與永續共生。縣府於10月29日舉辦宗教業務輔導活動，頒發「宗教場所低碳認證標章」給16家宗教團體，肯定宗教界在節能減碳及生態保護上的努力。

副縣長王瑞德代表縣長許淑華出席典禮，並感謝各宗教場所配合推動低碳政策，減少焚香、燃放鞭炮與燃燒金紙等行為，為改善空氣品質與降低碳排放貢獻力量。王瑞德表示，南投素有「萬神之都」之稱，宗教信仰是民眾生活的重要寄託，如今更能透過環保實踐展現信仰的現代意義，讓宗教成為推動綠色永續的力量。

廣告 廣告

南投縣政府自2024年起推動環保設施補助方案，協助寺廟設置環保金爐與電子鞭炮機，減少煙霧與噪音污染。補助最高金額分別為60萬元與4萬元，今年共有16家宗教場所申請，總補助金額達206萬元，顯示宗教界積極響應環保政策。

縣府民政處指出，自2017年推動「宗教場所低碳認證標章」以來，累計已有122處宗教場所獲得認證。這項制度不僅象徵對宗教團體環保行動的肯定，也成為南投邁向宜居低碳城市的重要指標。

近年來，宗教文化活動逐漸轉型，縣府持續倡導「一爐一香」、「雙手合十代替焚香」、「以鮮花取代香支」、「以平安米和平安茶取代金紙」等環保拜拜方式。這些做法不僅減少污染，也兼顧信仰誠意與民眾健康，為地方信仰文化開創永續新風貌。

資料來源／南投縣政府；TC news新聞中心編修