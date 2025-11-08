南投客家文藝研習匯演 表揚伯公照護績優單位
南投縣客家文藝研習成果匯演暨伯公照護頒獎活動八日下午在南投高中演藝廳舉行，南投縣副縣長王瑞德代表縣長許淑華，頒獎給伯公照護評核績優單位，其中，草屯南埔社區發展協會、埔基國姓北山長照機構，分獲A、B組第一名。
一一四年南投縣客家文藝研習成果匯演，是學習客家文化的驗收，今年計有埔里合唱團、南投縣水里鄉客家協會、南投縣客家協會「南投客語詩詞吟唱研習班」、南投縣南投市客家協會、南投縣竹山鎮客家協會、南投縣埔里鎮客家文化發展協會、南投縣草屯客家文化協會等七個社團，向客家委員會提「一一四年南投縣客家文藝研習」計畫並實施。
為展現學習成果，縣府文化局客家發展所特別舉辦活動，包括副縣長王瑞德、立委麥玉珍、客委會綜合規劃處長陳瑞榮、文化局代理局長李玉蘭等人參加，場面熱絡、溫馨。
