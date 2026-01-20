南投客運6673串聯高鐵彰化、台鐵田中站 試乘價10元

南投客運新增公路路線「6673」舉行通車典禮，21日正式上線，4月30日前搭乘每趟次只要10元銅板價。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣長許淑華、南投市長張嘉哲、南投縣議員林儒暘等人試乘「6673」，鼓勵鄉親多搭乘，提高運量。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投客運新增公路路線「6673」20日舉行通車典禮，宣布21日正式上線，該路線串聯草屯、南投，銜接高鐵彰化站與台鐵田中站，強化南投與高鐵、台鐵間的轉乘，讓通勤、就學、就醫更便利，初期使用9人座小巴營運，為了提升搭乘率，4月30日前搭乘每趟次只要10元銅板價。

南投客運「6673」路線20日舉行通車典禮，交通部公路局台中監理所副所長王英泰、南投縣長許淑華、副縣長王瑞德、彰化縣交通處長林孟弘、彰化縣田中鎮長蕭淑芬、南投市長張嘉哲、草屯鎮長簡賜勝南投縣議員林儒暘、吳棋楠等人剪綵，宣布該路線21日啟用。

南投客運「6673」起迄站為草屯（草屯鎮公所附近）、台鐵田中站，經台76線八卦山隧道，沿途停靠草屯、佑民醫院、中正中學路口、中興國中、南投站、東彰員集路口、永靖高鐵星光大橋、東彰湳底路口、高鐵彰化站、台鐵田中站共10站，全票為25元至105元，試營運3個月期間每趟次只要10元。

許淑華說，去年購置南投家樂福旁市中心土地作為交通轉運中心，並積極回應鄉親長期關注的「南下客運不足」問題，感謝立委游顥爭取，加上交通部公路局台中監理所的協助，新闢6673路線，從草屯鎮發車行經南投市，串聯高鐵彰化站及台鐵田中站，試搭優惠價僅10元，協助鄉親熟悉路線，未來將與「幸福巴士」路網整合，打造更完整交通系統。

許淑華補充，除市區交通，縣府也推動永續低碳旅遊，因日月潭納入空氣品質維護區的低碳管制，此次日月潭觀光軸線新增3輛電動巴士，分別投入環湖線、埔里至頭社、埔里至暨南大學共3路線，讓鄉親及旅客享有更安全、便捷且環境友善的公共運輸服務。

南投客運「6673」經台76線八卦山隧道，串連草屯鎮、南投市、高鐵彰化站及台鐵田中站。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

王英泰指出，南投客運「6673」解決南下客運不足問題，也能促進生活圈整合，每日共9趟往返、合計18班次，初期使用9人座小巴營運，為了提升搭乘率，4月30日前每趟次優惠價僅10元，盼大家多多搭乘，未來視運量再調整為大客車，讓業者能長久經營下去。

