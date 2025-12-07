南投家扶冬暖慈幼園遊會 熱鬧

南投家扶冬暖慈幼園遊會，企業捐贈公務車，許縣長到場見證。（圖：南投縣府提供）

▲南投家扶冬暖慈幼園遊會，企業捐贈公務車，許縣長到場見證。（圖：南投縣府提供）

南投家扶中心昨（七）日在南投縣會展中心，舉辦一年一度的冬暖慈幼園遊會，現場超過百家公司行號及愛心人士參與設攤，吸引許多民眾逛攤、挖寶、吃美食。源盟建設董事長鄭憲欣藉此機會捐贈公務車，縣長許淑華到場見證，期盼其善舉拋磚引玉，凝聚更多社會愛心一起做公益，給弱勢學童更大的希望。

許縣長肯定家扶中心對弱勢的用心，她表示，南投家扶中心是縣府最佳的好夥伴，長期照顧弱勢兒少、安置弱勢孩子及安排寄養家庭，成立以來備受各界肯定，因此募集各種資源時，大家都非常願意伸出援手；家扶每年都會舉辦各種關懷兒少朋友及弱勢家庭的活動，此次舉辦園遊會，吸引許多企業共同響應，用實際行動支持家扶活動。縣府未來會持續與家扶合作及整合資源，希望在大家的關懷下，所有孩子都能快樂成長。感謝擔任家扶委員的鄭憲欣捐贈公務車，讓偏鄉訪視員能順利關心弱勢家庭。園遊會義賣所得都將用以幫助弱勢，呼籲大家踴躍購買，讓弱勢感受到社會的溫暖。

活動首先由家扶中心才藝隊展現舞動青春，隨後進行活動聚焦及捐車儀式，感謝社會大眾對家扶的支持與弱勢的關懷。園遊會進行的同時，也安排了世雯民族舞蹈團、冠葎舞蹈班、灣島草民、清韻合唱團等演出。立委麥玉珍、縣議員簡千翔、沈夙崢、南投市長張嘉哲等人也都到場，感謝家扶中心的付出。