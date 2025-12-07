南投家扶冬暖慈幼園遊會 許淑華見證愛心凝聚





南投家扶中心7日在南投縣會展中心，舉辦一年一度的冬暖慈幼園遊會，現場超過百家公司行號及愛心人士參與設攤，吸引許多民眾逛攤、挖寶、吃美食。源盟建設董事長鄭憲欣特捐贈公務車，許縣長到場見證，期盼其善舉拋磚引玉，凝聚更多社會愛心人士一起做公益，給予弱勢學童更大的希望。

許縣長肯定家扶中心對弱勢的用心，她表示南投家扶中心是縣府最佳的好夥伴，長期照顧弱勢兒少、安置弱勢孩子及安排寄養家庭，成立以來備受各界肯定，因此募集各種資源時，大家都非常願意伸出援手；家扶每年都會舉辦各種關懷兒少朋友及弱勢家庭的活動，此次舉辦園遊會，吸引許多企業用實際行動支持活動。縣府未來會持續與家扶合作及整合資源，希望在大家的關懷下，所有孩子都能快樂成長。

園遊會吸引許多民眾來尋寶。（縣府提供）

許淑華也感謝擔任家扶委員的鄭憲欣捐贈公務車，讓偏鄉訪視員能順利關心弱勢家庭。園遊會義賣所得都將用以幫助弱勢，呼籲大家踴躍購買，讓弱勢感受到社會的溫暖。

園遊會有多個團隊表演歌舞。（縣府提供）

活動首先由家扶中心才藝隊展現舞動青春，隨後進行活動聚焦及捐車儀式，感謝社會大眾對家扶的支持與弱勢的關懷。園遊會進行的同時，也安排世雯民族舞蹈團、冠葎舞蹈班、灣島草民、清韻合唱團等演出。立委麥玉珍、縣議員簡千翔、沈夙崢、南投市長張嘉哲等人也都到場，感謝家扶中心的付出。

南投家扶中心扶幼主委陳學堂說，感謝許縣長長期擔任家扶中心委員，關心弱勢學童，今年在縣府協助下，園遊會在會展中心順利舉行，共有超過100家公司行號設攤、24個協辦單位贊助，南投縣雖然不富有，但大家的愛心是最多的，現場可見到踴躍的人潮，大家以行動支持，讓孩子充滿了希望，他代表家扶照顧的1,650個家庭、2,540位小朋友感謝大家的幫助。呼籲民眾若身邊有需要幫助的弱勢學童或家庭，請大家通知家扶，連絡電話049-2222080。



