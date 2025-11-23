南投家扶才藝隊＆學校社區認養展成果

為了讓兒少展現一整年的學習成果，也讓社會大眾看見孩子們的成長與潛力，南投家扶中心昨（二十三）日下午在人潮絡繹不絕的埔里酒廠，舉辦「2025年才藝成果發表會」。活動由南投家扶各才藝隊及偏鄉學校團體輪番上陣，每隊表演臥虎藏龍，邀民眾一同見證孩子們用活力與才華點亮的舞台。

南投家扶中心目前擁有舞獅、舞蹈、模型及頑玩（繪畫及多媒材創作）等四個才藝隊，滿足孩子們在動靜之間的需求。同時家扶長期投入南投地區「學校暨社區認養計畫」，該計畫於2016年啟動，透過家扶將資源導入學校，讓孩子不用離開學校，在地就能好好上學，平安成長。

迄今發展十年，目前與十間偏鄉學校合作，包括埔里鎮史港國小、仁愛鄉德鹿谷國小、魚池鄉共和國小、國姓鄉北港國小、鹿谷鄉初鄉國小及內湖國小，以及水里鄉民和國小、永興國小、新興國小和郡坑國小，從團隊合作、網絡連結到舞台展演，孩子們在學習過程中不僅培養了人際互動與表達能力，更從中建立自信。