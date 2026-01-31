南投家扶扶幼委員暨志工尾牙 溫馨感人

南投家扶幼委員暨志工尾牙傳遞愛大合照。(圖：南投家扶提供)

▲南投家扶幼委員暨志工尾牙傳遞愛大合照。(圖：南投家扶提供)

南投家扶中心卅一日上午舉辦「二○二六年扶幼委員暨志工尾牙」，向辛勤付出的扶幼委員和志工們表達最深的謝意。回顧二○二五，中心志工們投入了計六○四人次、累積服務時數更是高達二千九百四十五小時，用愛與行動為弱勢兒童與家庭帶來支持與溫暖。

活動當天，除了頒發扶幼委員聘書，還進行了新舊任志工幹部的交接儀式，同時表揚多位熱心服務的志工夥伴，場面溫馨感人。這場尾牙餐敘也成為扶幼委員會、展愛服務隊、溫媽媽愛家服務隊、家扶之友會等志工團隊與社工之間交流情誼的美好時光。

活動由展愛隊員施荏育先生代表分享母親陳嬿朱女士於二00五年加入南投家扶展愛服務隊後，積極參與家扶志工活動，並在二0二二年開始擔任展愛服務隊總務幹部一職，今年即將邁入第五年，陳嬿朱女士知道此職務之重要性，需掌管財務、記錄各項開銷收支等工作，時屬不易，仍勇於接受挑戰，並也盡忠職守認真做好總務一職。自加入隊伍以來，陳女士總服務時數超過五百小時，並連續四年榮獲南投家扶熱心服務獎。

在志工服務的道路上，陳嬿朱女士不僅是默默付出的實踐者，更是以身作則的引路人。她將公益精神自然地融入家庭生活，讓孩子在耳濡目染中理解「付出」的意義。因此施荏育先生在母親的陪伴與影響下，二0二三年正式加入展愛隊，逐漸體會到志工服務帶來的感動與成長。母子一同投入服務的過程，不只是共同完成任務，更是在彼此陪伴中累積珍貴的回憶，也讓公益成為連結親情的重要橋樑。

對施荏育先生而言，與母親一同擔任志工，是一段難得的學習旅程。他在服務中學會關懷他人、培養責任感，也更深刻理解母親多年來堅持付出的初衷；而對陳嬿朱女士來說，能與孩子並肩服務，是最大的收穫與感動。這份跨世代的公益傳承，不僅為展愛服務隊注入溫暖力量，也展現了家庭共同參與志工服務所帶來的正向影響，成為眾人心中最動人的風景。

南投家扶中心主任李雅婷表示，南投家扶能夠一路走來，離不開每一位扶幼委員與志工夥伴長年無私的付出與陪伴，正因為大家願意付出時間、心力與愛心，才能讓更多弱勢兒童與家庭感受到支持與希望。未來，南投家扶中心也將持續攜手扶幼委員及志工團隊，共同為孩子打造更溫暖、更有力量的成長環境，讓愛在南投持續傳遞、深耕不息。