南投家扶招募寄養家庭

南投家扶舉開一一四年度寄養家庭招募記者會。（圖：南投縣府提供）

寄養家庭二代承傳！曾任幼稚園老師鄒淑絹、女兒王嘉琳，都是寄養家庭，把寄養的孩子視為家人，他們希望給受虐孩子一個溫暖的家，但寄養家庭不足，需要更多人投入。

南投家扶中心昨（二十七）日舉行「一一四年度寄養家庭招募記者會」，南投縣政府社會及勞動局長林志忠代表許淑華縣長出席，縣議員林儒暘、簡千翔也到場參加，記者會中共同呼籲，現有寄養家庭照顧能量已近極限，需更多人投入。

林志忠局長表示，南投現有三十八戶寄養家庭照顧七十九名兒少，已接近飽和。縣府除鼓勵「兩代傳承」，希望現有寄養家庭子女接棒，更廣邀社會大眾加入。

曾任幼稚園教師的鄒淑絹，近六十歲加入寄養家庭，因為愛孩子，加上教育經驗豐富，已陸續照顧三名男孩，女兒王嘉琳母親影響，在先生支持下，也正式成為寄養家庭；記者會中，母女同台代言，希望更多人站出來，加入寄養家庭行列。

南投家扶中心主任李雅婷表示，全台兒少通報案件上半年破三點六萬件，平均每天一百至二百名兒少急需安置，南投寄養家庭目前照顧八十名兒童，寄養父母平均五十五歲，近半數兒童有創傷或特殊需求，而新家庭的培訓需一點五至二年，南投寄養家庭缺口迫在眉睫。

近年兒少受虐事件層出不窮，很多需要保護、安置，縣府及家扶鼓勵有能力者，投入寄養家庭行列，寄養家庭不限年齡，只要有穩定生活、有愛心即可，家扶也設立招募專線049-2222080，期盼更多家庭響應，讓每一個受傷的孩子，都能擁有真正的家。