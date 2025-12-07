南投家扶辦園遊會籌募運作經費 盼更多力量助兒少

（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）南投家扶中心今天舉辦慈幼園遊會，吸引逾百家公司或個人設攤、捐贈物品義賣，所得將用於南投家扶明年運作經費，南投家扶表示，近年收入持續減少，盼更多力量協助弱勢兒少。

南投家扶中心今天在南投縣農工商會展中心舉辦年度冬暖慈幼園遊會，現場聚集超過百家公司及善心人士參與設攤，有各式美食小吃、生活百貨和創意市集等，吸引眾多家庭參加，現場也舉行源盟建設有限公司捐贈公務車儀式，讓南投家扶能將善心物資運到偏鄉山區。

南投縣長許淑華出席表示，南投家扶中心是縣府最佳夥伴，長期照顧弱勢兒少、安置弱勢孩子及安排寄養家庭，受各界肯定，因此募集資源時，大家都願意伸出援手；家扶每年舉辦關懷兒少及弱勢家庭活動，這次舉辦園遊會，吸引企業用實際行動支持，縣府也會持續與家扶合作及整合資源，希望所有孩子快樂成長。

南投家扶中心表示，今年活動獲南投縣政府等公部門單位支持，24個主協辦單位或個人贊助，超過百家公司行號或個人設攤、捐贈物品；南投家扶走過56年，感謝眾人共同扶持，盼透過園遊會觸及更多角落、讓感動持續擴散，讓做好事成為生活一部分。（編輯：李淑華）1141207