南投寄養家庭爆滿！38戶顧79名兒少 號召更多家庭同行

南投縣家扶中心僅38戶寄養家庭，得肩負79名兒少照顧工作，號召更多家庭加入。（南投縣家扶中心提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣家扶中心僅38戶寄養家庭，得肩負79名兒少照顧工作，照養量能爆滿，部分家庭需同時照顧多名孩子，壓力沉重，寄養家庭缺口仍迫在眉睫，27日邀退休幼教老師鄒淑娟與女兒王嘉琳分享心路歷程，盼號召更多家庭加入，成為受虐與失依兒少撐起安全的家。

南投家扶中心指出，去年全台兒少通報案達6萬2000多件，今年上半年更突破3萬6000件、安置3200名孩子，平均每天有18人需安置或安置中，其中南投每天有6至7名孩子被通報需要被安置，但南投僅38戶寄養家庭服務中、2戶儲備中，南投縣社勞局長林志忠協助下，舉行「寄養家庭招募會」，南投縣議員簡千翔、林儒暘都到場關心。

寄養媽媽鄒淑娟說，她是幼兒園老師退休，民國106年加入寄養家庭，憑藉多年的教育經驗，陸續照顧3名男孩，女兒王嘉琳來幫忙，認同她的理念與付出，因此獲得丈夫同意後，一起加入寄養家庭的行列，成為寄養家庭新一代的生力軍。

王嘉琳表示，因為知道照顧寄養童的不容易，更覺得有能力的人要幫忙扛起照顧兒少的重擔，不僅是幫媽媽分擔，也是幫社會分擔。寄養兒少從小即遭遇逆境，希望讓孩子知道值得被愛、被關心、被祝福，每個孩子都是禮物，也都該被好好疼惜。

南投縣社勞局長林志忠表示，政府的力量有限，即便第一線的兒保社工努力訪查保護孩子，但孩子需要安置時，常面對苦無安置處所的窘境，王嘉琳分擔媽媽鄒淑娟的辛勞令人感動，兩世代都願意承接這份照顧重擔，揪甘心。

南投家扶中心主任李雅婷透露，寄養家庭的家長，平均年齡達55歲，雖然中央已取消過去家長滿65歲即強制退休的門檻，像鄒淑娟媽媽已68歲，擔心寄養家長若陸續退休，加上新家庭的培訓需1.5至2年，服務量遠跟不上需求量，招募專線049-2222080洽寄養社工，一起為受虐失依的寄養兒少打造幸福安全家園。

