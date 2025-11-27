南投寄養照顧量能趨近飽和 家扶招募寄養家庭

（中央社記者鄭維真南投縣27日電）南投縣政府社會及勞動局長林志忠今天表示，南投目前有38戶寄養家庭須照顧79名兒少，已接近飽和，縣府除鼓勵現有寄養家庭子女接棒，也邀請更多民眾加入寄養家庭行列。

南投家扶中心今天舉行114年度寄養家庭招募記者會，林志忠及國民黨南投縣議員林儒暘、民眾黨南投縣議員簡千翔等人與會。

曾任幼兒園教師的鄒淑絹分享自身經驗時說，她近60歲加入寄養家庭，因為喜歡孩子且教育經驗豐富，已陸續照顧3名孩子；其女兒受她影響，在丈夫支持下，也正式成為寄養家庭，期許藉由今天母女同台，讓更多人願意一起加入寄養家庭行列。

南投家扶中心主任李雅婷表示，南投寄養家庭目前照顧約80名兒童，寄養父母平均55歲，近半數兒童有創傷或特殊需求，而新家庭培訓需1.5至2年，南投寄養家庭缺口迫在眉睫，呼籲更多家庭響應，讓每個受傷的孩子都能擁有真正的家。（編輯：謝雅竹）1141127