南投山村開啟嶄新綠色篇章 林下經濟訓練計畫結業授證(苗)儀式圓滿成功

林保署南投分署分署長李政賢(左)頒發結業證書給學員羅永昇(右)。（林保署南投分署提供）





農業部林業及自然保育署南投分署為積極推動「林下經濟」，除選定台灣原生種「臺灣山茶」（眉原山品系）作為核心發展項目外，成功輔導在地林農響應政策，鼓勵轄內林農、部落及社區夥伴踴躍參加「林下經濟輔導計畫」教育訓練課程48小時，並於今日針對完成所有課程、達成訓練時數並通過考核的學員舉辦「林下經濟訓練計畫結業授證(苗)儀式」，鼓勵學員將所學落實於林地，推動生態永續與林下經濟發展。

南投分署也與從政策理念、實務操作到市場展望，全程投入的羅永昇學員簽訂合作備忘錄，公私合作攜手推動林下經濟茶產業的新模式，為「希望林地」注入第一道活水，讓生活與經濟能夠長久地留在山林之中，並象徵兼顧生態保育與林農收益的林下經濟茶產業新模式正式啟動，這樣的合作不僅象徵政策的具體落實，更代表「讓森林多功能、讓林農多收入」的願景正在實現。未來數年，當這些臺灣山茶茁壯成長，這片林地將成為結合保育與產業的新典範，為南投山村開啟嶄新的綠色篇章。

廣告 廣告

學員參加林下經濟臺灣山茶課程。（林保署南投分署提供）

結業學員皆獲贈臺灣山茶。（林保署南投分署提供）

南投分署李政賢分署長指出，今天特別安排發放臺灣山茶苗木，正是期盼透過臺灣山茶耐陰、耐久，適合在森林環境中長期經營，代表林下經濟「慢而穩」之精神這樣的象徵，鼓勵學員把課程所學，真正落實在林地之中。展望未來，南投分署在推動林下經濟上，將持續朝持續深化技術與現地輔導、強化產品驗證與銷售通路的銜接、建立林農、社區與分署之間的夥伴關係三個方向共同努力。

大合照。（林保署南投分署提供）

更多新聞推薦

● 民進黨公布民調：56.3%民眾不滿意國會表現 66.9%認為應優先審總預算、非彈劾總統