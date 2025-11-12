南投山林「千萬垃圾」！觀光吊橋退燒荒廢挨批

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣有許多景點砸大錢建設觀光吊橋、步道，惟最近網路熱議竹山天梯、信義琉璃光之橋，以及中寮龍鳳瀑布空中步道，因熱潮過後虧損停業、荒廢，被批評是山林裡的「千萬垃圾」，對此，南投縣政府回應，竹山天梯因災修復建，明年3月會開放，琉璃光之橋則已修繕完成，中寮空中步道則是結束營運後，鄉公所將編預算拆除。

縣府風景區管理所表示，俗稱「天梯」的竹山梯子吊橋園區，去年7月凱米颱風造成園內玉福吊橋與步道損壞，從今年3月初休園迄今，園區災修復建工程預計明年2月底完工，3月就會重新開放，後續天梯也會結合太極峽谷、八卦茶園串聯成環狀風景區，目前也在規劃興建高空纜車，以提供嶄新遊憩服務。

另有關休園中的信義鄉琉璃光之橋，該橋因風災導致橋體受損暫停開放，目前管理機關信義鄉公所已確認吊橋修繕完成，預計年底前交由當地協會維管，並從原本收費入園改為免費開放，協會也會串聯景點規劃小旅行，發展深度旅遊。

至於中寮鄉龍鳳瀑布空中步道，該步道由中寮鄉公所管理，惟2019年經專家學者現勘後，認為當地河谷地盤變位，影響空中步道安全性，因此在當年度11月暫停營運，並於2023年2月結束經營，目前鄉公所已積極籌編拆除預算。

