南投巧克力咖啡節端午連假登場 許淑華歡迎全國民眾到南投旅遊
【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】「2026南投巧克力咖啡節」將於6月19日至28日在埔里福興溫泉區登場，今年除了巧克力及咖啡展售外，還有千人手沖、演唱會及煙火等多場大型活動。縣長許淑華8日在縣務會議中表示，19日開幕當天正好是端午節連假，歡迎全國民眾利用連假期間到南投旅遊，感受南投的好山好水及農產品。
▲2026南投巧克力咖啡節將於6月19日至28日在埔里福興溫泉區登場，縣長許淑華8日在縣務會議中表示，19日開幕當天正好是端午節連假，歡迎全國民眾利用連假期間到南投旅遊，感受南投的好山好水及農產品。
為行銷南投巧克力咖啡節，縣府將於6月10日在松山火車站辦理台北場記者會，12日在縣府一樓大廳辦理南投場記者會，活動詳細相關內容將於記者會中公布。
許淑華表示，一年一度的巧咖節又到了，自從縣府將巧咖節改到埔里福興溫泉區舉辦後，造成非常熱烈的迴響，參與的廠商越來越多，縣府也持續精進，規劃了許多年輕朋友喜歡的活動與演唱會，希望吸引更多人造訪南投。
許淑華指出，前兩年縣府特別到立法院推廣巧咖節活動，立法院長韓國瑜與許多立委都到場共襄盛舉，成功打開南投巧咖節的知名度。今年台北市長蔣萬安也會參與12日的南投場記者會，屆時將有雙首長現場示範手沖咖啡，希望藉由蔣市長的高人氣，將南投優質的巧克力及咖啡推廣到其他縣市，讓大家喜歡南投在地產業。
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