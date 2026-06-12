南投巧克力咖啡節 蔣萬安助攻

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台北市長蔣萬安（右）12日受南投縣長許淑華（左）邀請，為巧克力咖啡節活動造勢。（劉慧茹攝）

「2026南投巧克力咖啡節」將於6月19日至28日在福興溫泉遊客中心登場，台北市長蔣萬安應南投縣長許淑華邀請，12日南下為活動站台。蔣萬安人氣高，不僅縣府員工放下工作搶拍、搶握手，場內也擠滿民眾爭睹風采，讓許淑華笑說，「上一次在南投看到如此盛況，還是白沙屯媽祖遶境時」。

縣府去年攜手台北市等10個縣市，推出超過116項團體旅遊優惠及獎勵措施，帶動跨縣市觀光交流。今年再度與台北市合作，推出市民專屬優惠，凡設籍台北市的民眾參與南投巧克力咖啡節，每日前200名可獲贈限定好禮；南投縣民前往台北市府「熊讚」辦公室，出示身分證件也可享有熊讚周邊商品優惠。

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蔣萬安表示，此次到訪是為推廣縣市觀光及咖啡產業。尤其台北市是全台咖啡店密度最高的城市，而南投縣則是優質咖啡的重要產地，透過雙方合作，不僅能造福兩地民眾，也能藉由城市交流相互借鏡、學習，進一步帶動農產品、觀光等產業發展。

許淑華指出，南投是全台重要的精品咖啡產區之一，也是台灣可可及巧克力產業的重要基地。巧克力咖啡節邁入第6年，不僅成為南投具代表性的產業觀光品牌，今年更榮獲第三屆旺旺中時旅遊大賞「南投縣特色活動」肯定，並入選交通部觀光署「台灣觀光雙年曆」。觀光署及農糧署也持續提供經費補助，挹注活動成為全國矚目的觀光盛事。

今年主辦單位集結逾百家巧克力、咖啡及特色伴手禮品牌參展，規畫3場千人體驗活動、2場主題踩街嘉年華、4場大型主題晚會及3場璀璨煙火秀，要讓活動從白天到夜晚都精彩不間斷。