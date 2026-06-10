南投巧克力咖啡節6/19登場 「百家品牌、四場晚會、三場煙火」閃亮福興溫泉

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南投縣副縣長王瑞德代表縣長許淑華，率領縣府團隊，偕立委游顥等貴賓，在台北松山車站召開2026南投巧克力咖啡節宣傳記者會。(圖：南投縣府提供)

▲南投縣副縣長王瑞德代表縣長許淑華，率領縣府團隊，偕立委游顥等貴賓，在台北松山車站召開2026南投巧克力咖啡節宣傳記者會。(圖：南投縣府提供)

以「啡嚐咖心」為主題的「2026南投巧克力咖啡節」，集結逾百家巧克力、咖啡及伴手禮品牌，串連豐富多元的主題日活動、民族風踩街、音樂晚會及品牌市集，將於六月十九日到二十八日在埔里福興溫泉區歡樂迎賓。南投縣副縣長王瑞德十日代表縣長許淑華，率領縣府團隊，偕立委游顥、立委馬文君特助楊國柱等貴賓，在台北松山車站召開記者會，竭誠邀約海內外遊客及民眾，踴躍參加這場能讓您「從舌尖美到心頭」的巧咖盛宴。

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副縣長王瑞德表示，南投擁有得天獨厚的氣候與山林水質條件，是全台重要的精品咖啡產區之一，也是台灣可可與巧克力產業的重要發展基地。國姓、埔里、魚池等地的精品咖啡，以及屢獲國際賽事肯定的在地巧克力品牌，正逐步建立南投獨有的特色產業價值鏈。今年是巧克力咖啡節邁入第六年，感謝交通部觀光署、農業部農糧署等中央機關持續支持，活動規模再次擴大，已成為推動產業教育、地方創生與觀光發展的重要平台。

南投巧克力咖啡節除已入選交通部觀光署「台灣觀光雙年曆」並獲擴大補助，今年更榮獲第三屆旺旺中時旅遊大賞「南投縣特色活動」殊榮。

逾百家品牌參與展售，縣府農業處設置「品味南投館」匯集農特產品。還引進人氣IP「反應過激的貓」打造大型主題燈組展區，提供日間賞展、夜間賞燈兩種體驗。活動並結合數位集章，只要出示南投住宿及消費滿額證明即可兌換限量好禮。

三場千人咖啡DIY體驗尤其不容錯過，名額有限報名請早。包括六月十九日「啡常有FU手沖主題日」搭配Feeling18聯名野餐包，體驗手沖咖啡DIY，並因應端午節推出限定可可粽。六月二十日「雙果味美式主題日」與妮娜巧克力合作，參與者可自製百香果及鳳梨兩種風味美式咖啡。六月二十七日「摩力製造所永續主題日」結合大黑松小倆口聯名野餐包，除摩卡咖啡DIY外，另安排咖啡渣再製天然除臭錠，呼應循環經濟理念。六月二十四至二十六日的「一一五年南投咖啡評鑑」，更能一次領略南投精品咖啡產銷成果。

為帶動活動歡樂熱鬧氣氛，六月十九日推出繽紛世界踩街，包括異國舞蹈、森巴鼓、非洲鼓及原住民歌舞展演；六月二十七日則有童樂奇想巡遊，有小丑互動、兒童熱舞、歡樂鼓隊等精彩內容。

四場晚會區分成兩大系列主題，「巧咖節咖心派對」系列，六月十九日的「藝響巧咖．生動之夜」，由身聲跨劇場Sun Son Plus與朱宗慶打擊樂團2聯合演出；六月二十七日「潮玩巧咖．星動之夜」由吳承恩、HUR+、B CRUSH、林吟蔚接力登台。

「迴Alang原住民族音樂節」系列，六月二十日由瑞莎主持，Makav真愛、黑旋風、阿爆、范逸臣、婁峻碩、徐懷鈺共同演出；六月二十一日結合「投號金嗓原聲之星決賽」及原民五族樂舞展演《回家的路》，演出陣容含葉璦菱、王宏恩、亦帆。

備受歷屆南投巧咖節遊客喜愛的三場煙火秀則將在六月十九日、二十日、二十七日，於主題晚會最後施放。更多資訊請上活動官網 https://www.nantouccf.com或「樂旅南投」臉書粉絲團。