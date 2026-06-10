南投巧克力咖啡節6/19登場 百家品牌、晚會煙火秀

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（中央社記者蕭博陽南投縣10日電）南投巧克力咖啡節19日登場，除集結逾百家巧克力、咖啡品牌，還有千人咖啡體驗、踩街、主題晚會、煙火秀等豐富活動，更結合數位集章，鼓勵遊客從會場延伸至各鄉鎮深度旅遊。

「南投巧克力咖啡節」19日至28日在埔里鎮福興溫泉區舉辦，南投縣政府今天在台北市松山車站宣傳，南投縣副縣長王瑞德出席表示，今年以「啡嚐咖心」為主題，集結超過百家巧克力、咖啡、特色伴手禮品牌，還有千人咖啡體驗、踩街嘉年華、4場晚會及3場煙火秀。

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王瑞德說，南投有代表性咖啡產區與優質可可產業，出產世界級精品咖啡，更培育許多受市場肯定的巧克力品牌，感謝交通部觀光署每年補助經費，今年入選「台灣觀光雙年曆」更擴大補助經費深化體驗品質，活動也獲產官學界肯定，成為南投重要觀光品牌之一。

王瑞德說，今年活動規模再創新高，集結百家品牌共同參加，更結合人氣IP「反應過激的貓」打造主題燈組、音樂晚會、踩街展演及夜間煙火等豐富內容，讓遊客從白天玩到晚上，深度感受南投產業特色與觀光魅力，同時創造旅宿、商圈及周邊景點更大效益。

縣府表示，19日、20日、27日結合知名業者辦理千人咖啡體驗主題日；19日及27日踩街活動；19日、20日、21日、27日主題晚會；19日、20日、27日煙火秀；南投巧咖節也攜手眾多品牌推出聯名商品與限定合作企劃，集結精品咖啡、特色巧克力、人氣伴手禮。（編輯：李錫璋）1150610