南投巧克力咖啡節6/19登場 許淑華、蔣萬安聯手代言

【記者林玉芬南投報導】2026南投巧克力咖啡節將於6月19日在埔里福興溫泉遊客中心登場，縣府12日舉行記者會，縣長許淑華、臺北市長蔣萬安「聯手出擊」為活動造勢，為咖啡、巧克力產業代言，號召各地遊客把握機會，享受咖啡美食滋味。



許淑華表示，南投是全台重要精品咖啡產區，南投巧克力咖啡節邁入第六年，不僅打造觀光品牌，今年更獲得第三屆旺旺中時旅遊大賞「南投縣特色活動」肯定，並入選交通部觀光署「台灣觀光雙年曆」，巧咖節已成為矚目的觀光活動。巧咖節活動包含2場踩街嘉年華、3場千人體驗，4場大型晚會，另外還有3場璀燦的煙火秀，從白天到夜晚，驚喜不斷，縣府將打造令人難忘的夏季盛會。活動也集結逾百家巧克力、咖啡及伴手禮業者同場展售，產業、觀光、文化及教育體驗，一次到位，讓民眾認識南投優質農產與特色品牌。

蔣萬安表示，台北與南投一直是合作伙伴，南投不僅擁有豐富自然景觀，更孕育出許多優質咖啡與巧克力品牌。臺北市咖啡店家密度最高，南投是優質咖啡產地，例如國姓鄉向陽咖啡，享有盛名，參加巧克力咖啡節記者會，透過城市交流共同推廣台灣優質產業，也邀請更多北部民眾安排假期走進南投，親身感受南投咖啡與巧克力的魅力，支持台灣在地品牌與農業發展。

記者會現場安排體驗活動，在咖啡職人帶領下，許淑華與蔣萬安體驗手沖咖啡DIY，認識精品咖啡沖煮技巧與特色外，並走進記者會宣傳攤位，和商家戶動、拍照宣傳。

另外，巧咖節代言人高曼容、南投創作歌手鄭可強，公開巧咖節「創作舞曲」，並開放挑戰「巧咖舞」，活動期間民眾拍攝舞蹈短影音，上傳社群平台，就有機會抽中南投住宿券及活動限定好禮。

縣府觀光處表示，今年巧克力咖啡節以「啡嚐咖心」為主題，結合縣府農業處推出的品味南投館，匯集南投縣優質農特產品、特色伴手禮及在地品牌商品，讓遊客一次品味最具代表性的南投風味。人氣IP「反應過激的貓」也將在活動燈區，設置多處拍照打卡點，營造白天逛展、夜晚賞燈的沉浸式體驗。巧咖節還有數位集章活動，串聯巧咖節展區「反應過激的貓」燈組與周邊景點，活動期間完成指定集章任務，並符合住宿及消費滿額條件，即可兌換限量好禮。