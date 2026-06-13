南投巧克力咖啡節6/19登場 許淑華、蔣萬安聯手代言
【記者林玉芬南投報導】2026南投巧克力咖啡節將於6月19日在埔里福興溫泉遊客中心登場，縣府12日舉行記者會，縣長許淑華、臺北市長蔣萬安「聯手出擊」為活動造勢，為咖啡、巧克力產業代言，號召各地遊客把握機會，享受咖啡美食滋味。
許淑華表示，南投是全台重要精品咖啡產區，南投巧克力咖啡節邁入第六年，不僅打造觀光品牌，今年更獲得第三屆旺旺中時旅遊大賞「南投縣特色活動」肯定，並入選交通部觀光署「台灣觀光雙年曆」，巧咖節已成為矚目的觀光活動。巧咖節活動包含2場踩街嘉年華、3場千人體驗，4場大型晚會，另外還有3場璀燦的煙火秀，從白天到夜晚，驚喜不斷，縣府將打造令人難忘的夏季盛會。活動也集結逾百家巧克力、咖啡及伴手禮業者同場展售，產業、觀光、文化及教育體驗，一次到位，讓民眾認識南投優質農產與特色品牌。
蔣萬安表示，台北與南投一直是合作伙伴，南投不僅擁有豐富自然景觀，更孕育出許多優質咖啡與巧克力品牌。臺北市咖啡店家密度最高，南投是優質咖啡產地，例如國姓鄉向陽咖啡，享有盛名，參加巧克力咖啡節記者會，透過城市交流共同推廣台灣優質產業，也邀請更多北部民眾安排假期走進南投，親身感受南投咖啡與巧克力的魅力，支持台灣在地品牌與農業發展。
記者會現場安排體驗活動，在咖啡職人帶領下，許淑華與蔣萬安體驗手沖咖啡DIY，認識精品咖啡沖煮技巧與特色外，並走進記者會宣傳攤位，和商家戶動、拍照宣傳。
另外，巧咖節代言人高曼容、南投創作歌手鄭可強，公開巧咖節「創作舞曲」，並開放挑戰「巧咖舞」，活動期間民眾拍攝舞蹈短影音，上傳社群平台，就有機會抽中南投住宿券及活動限定好禮。
縣府觀光處表示，今年巧克力咖啡節以「啡嚐咖心」為主題，結合縣府農業處推出的品味南投館，匯集南投縣優質農特產品、特色伴手禮及在地品牌商品，讓遊客一次品味最具代表性的南投風味。人氣IP「反應過激的貓」也將在活動燈區，設置多處拍照打卡點，營造白天逛展、夜晚賞燈的沉浸式體驗。巧咖節還有數位集章活動，串聯巧咖節展區「反應過激的貓」燈組與周邊景點，活動期間完成指定集章任務，並符合住宿及消費滿額條件，即可兌換限量好禮。
其他人也在看
台股震！新日興、欣興、旺矽連環爆違約交割 今年已達13起
近期台股走勢劇烈震盪，當沖與信用交易風險浮現，市場再度爆發鉅額違約交割案。臺灣證券交易所與櫃買中心12日公告，單日新增3檔個股達違約資訊揭露標準，包含上市熱門股新日興（3376）、欣興（3037）以及上櫃股旺矽（6223），單日申報違約總金額高達7,034.4萬元。隨著12日新增的3起案例，今年以來上市櫃違約交割案件合計已達13起。
不准抹殺歷史！美法官勒令川普政府恢復國家公園看板
美國波士頓聯邦法官做出最新裁決，勒令川普政府必須在21天內，重新安裝從全國國家公園和紀念碑中移除的歷史與科學展示牌。法官痛批，政府因政治立場移除奴隸制度與氣候變遷等看板，是危險的審查行為。
《吃桌》外景爆衝突！陳隨意突失控怒吼「遭強行拉開」 關鍵導火線曝
三立、文策院、緯來與華視共同打造的跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》正式開桌，首播後不僅收視開出亮眼成績，也在社群平台掀起熱烈討論。節目帶領觀眾跟著隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意及千千組成的「辦桌台灣隊」，挑戰將台灣辦桌文化搬上國際舞台，不少觀眾直呼：「終於看到真正介紹台灣文化的實境節目！」，而陳隨意受訪也透露藍正龍私下真面目。蔡維歆
大解渴！曾文水庫「8天猛灌1.23億噸」最新蓄水量破億
即時中心／陳奕劭報導受到滯留鋒、低氣壓、西南風影響，台灣天氣多雨，國內規模最大的曾文水庫集水區近日也持續補水。經濟部水利署南區水資源分署統計指出，截至今（13）日上午6點，國內規模最大的曾文水庫集水區有效蓄水量突破1億立方米，有效蓄水容量22.98%。而供應民生用水的南化水庫也受助攻，有效蓄水容量來到63.32%。
曾和傅子純結拜！王瞳獻唱〈城裡的月光〉哽咽哭了...「崩潰畫面」曝光
男星傅子純7日因急性血癌驟逝，享年46歲，噩耗震驚演藝圈。王瞳日前和霸氣樂團登台演出，在郵輪上演唱〈城裡的月光〉獻給傅子純，感性說道：「我相信人生的道路上，月有陰晴圓缺、人有悲歡離合，一些無常就是日常，但我們可以用一顆勇敢的心坦然接受」，不過她唱到一半情緒潰堤，一度哭到唱不下去，讓全場陷入一陣鼻酸。宋亭誼報導
美加墨世界盃》地主國加拿大首戰踢平波赫 收下隊史首個世界盃積分
2026世界盃B組賽事今（13）日在加拿大多倫多BMO球場登場，首次在主場迎來世界盃開幕戰的地主國加拿大隊，在43,002名球迷的注目下，與波士尼亞與赫塞哥維納激戰90分鐘後以1比1握手言和。波赫前鋒Jovo Lukic上半場率先頭槌破門，加拿大則靠替補上場的前鋒Cyle Larin下半場建功扳平比分，成功替地主隊搶下寶貴1分，也拿下隊史首個世界盃積分。
SpaceX股價市值開紅 特斯拉前董事提醒這事
[NOWNEWS今日新聞]知名富豪馬斯克（ElonMusk）旗下的太空探索公司SpaceX（美股代號：SPCX），已於當地時間12日正式掛牌上市，上市第一天股價即大漲19.22%，每股收在160.95...
假日優惠！超商咖啡下殺29元 拿鐵寄杯買49送50
萊爾富超商Happy Hour週六日優惠來了！大杯美式／大杯拿鐵限時特價29元，另外還有超省寄杯優惠，大杯特濃美式買49送50，大杯特濃拿鐵買49送50，活動到6月30日。
MLB/大谷翔平坐板凳！左膝發炎休兵 教頭：避免傷勢惡化
道奇二刀流球星大谷翔平昨因企圖盜壘時導致左膝發炎提前退場，今道奇與白襪系列賽並未排入先發，第1棒的位置改由寇爾（Alex Call）頂替 。
連老祖宗五權憲法都不要？蔣萬安喊廢監院 他爆驚人內幕：怕被查
台北市長蔣萬安日前公開呼籲廢除監察院，引發政壇高度關注。政治工作者周軒隨即發文開砲，質疑蔣萬安此舉並非為了憲政改革，而是企圖規避卸任後的司法與監察調查。周軒更具體盤點包含大直培英社宅廢棄物、秀珍菇遮陽傘、負壓吸菸室及捷運施工安全等5大市政爭議，直指蔣萬安是因擔心爛攤子被清算，才急著拆除監察院這顆未爆彈。此舉被批評與民眾黨護航柯文哲的行徑雷同，引發各界對其政治動機與市政績效的熱烈討論。
訪美吃癟怨民進黨搞的！「1關鍵」粉專酸爆鄭麗文：賴能指揮老美？
國民黨主席鄭麗文訪美行程受阻，原訂與美國官員的會面遭無預警取消。鄭麗文憤怒指控是民進黨在美國國會造謠，才導致其吃閉門羹。然而媒體揭露，美方取消行程主因疑為不滿其近期對台軍售的爭議言論。對此，臉書粉專「打馬悍將」發文狠酸，質疑賴清德難道已強大到能指揮美國？網友也紛紛湧入留言嘲諷鄭麗文「丟臉丟到國外」。此事件引發各界高度關注，也讓台美關係的互動與外交立場再度成為熱門討論話題。
5月營收年增253%！「這半導體通路黑馬」挾記憶體題材法人看旺今年賺1股本 噴出4天登強勢股王
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（12）日台股加權指數收盤44,169.04點，漲1019.58點，漲幅2.36%，觀察昨日表現強勢個股，半導體通路大廠至上（8112）先前...
短短幾分鐘拉回半根！「被動元件巨頭」一度衝919元漲停 網抖：900蛙要套幾年
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導受惠AI伺服器、高階被動元件需求持續升溫，被動元件龍頭國巨（2327）於昨（12）日成為台股盤面焦點，股價開盤後在買盤...
BBU需求帶勁！「電池模組廠」下半年營運大躍進 法人喊價420元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受惠AI伺服器備援電池（BBU）需求強勁，電池模組廠順達（3211）於股東會上指出，今年營收可望維持雙位數成長，其中非IT業務...
資料中心+智慧電網需求飆！「電源大廠」5月營收達29億創同期新高 昨股價一度收復60元關卡
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導金仁寶集團旗下電源供應大廠康舒（6282）近期公布新一期營收，其中5月份合併營收為29.4億，月減6.73%、年增26.19%，創下同...
傅子純搶救過程曝光！恐非單純急性血癌 大量溶血、腫瘤侵犯恐造成血癌假象
本土劇演員傅子純驚傳昨日（6/7）病逝於淡水馬偕醫院，年僅46歲。據了解，傅子純到院前已失去呼吸心跳，雖一度搶救成功，但轉到加護病房後仍宣告不治。外傳病因疑似為急性血癌，不過醫師認為，不能排除其他疾病
美將伊朗民主人士驅逐至「中非」 律師驚呼：超級危險
美國政府近日將一名伊朗民主活動人士驅逐出境，但目的地卻是與其毫無關聯的「中非共和國」。律師痛批此舉「超級危險」，並擔憂當事人可能面臨被轉送回伊朗的致命風險，引發人權團體高度關注。
AI電力小尖兵！「他」轉型告捷 毛利率登5年新高
電源線材廠風青（2061）成功轉型「新能源絕緣線材專家」，切入AI伺服器、低軌衛星及電動車充電樁等藍海市場。受惠於產品組合優化，今年第一季毛利率達12.6%，創五年新高。公司技術領先，開發耐高壓FIW線材，已打入BMW、福斯及美國Enphase Energy供應鏈。董事長陳信宇強調，隨AI機櫃與儲能設備需求增加，加上認證陸續到位，法人看好風青在新能源供應鏈的滲透率將持續提升，營運成長動能強勁。
高雄驚傳爆炸聲！火災濃煙滾滾如地獄場景 市府出手了重罰工廠五百萬
即時中心／高睿鴻報導高雄今（12）晚不安寧！大約晚間7點多，岡山區本工五路有間處理廢棄物工廠，突然傳出重大火警，火勢一度燒得極為猛烈；現場不僅出現亮到刺眼的大範圍火光，且黑煙滾滾，甚至還傳爆炸聲，宛如地獄場景。據悉，環保局當時是透過雲端監控系統發現黑煙，經查，確認為工廠倉庫區釀災，由於現場有太空袋、重油等助燃物，火勢不僅迅猛，且還出現明顯粒狀污染物。據悉，高雄市環保局進行空污檢測後，確定裁罰工廠500萬並勒令停工。
台股盤前／SpaceX上市狂飆19%！台積電期貨盤後上漲15元 台股續攻有戲
美伊和平協議傳出突破進展，加上SpaceX以史上最大IPO之姿掛牌首日飆漲逾19%，帶動美股四大指數全面收高，費城半導體指數上漲1.52%。在美股利多激勵下，台指期夜盤勁揚487點，台積電期貨盤後上漲15元，市場風險偏好快速回升，台股下週一（15）日有機會延續前一日強彈千點的反攻氣勢。