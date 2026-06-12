南投巧咖節即將盛大登場 許淑華蔣萬安共同代言

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許淑華蔣萬安與來賓啟動南投巧咖節活動。（記者扶小萍攝）





台北市長蔣萬安12日上午風塵僕僕抵南投縣政府，與許淑華縣長共同為即將登場的巧咖節造勢為產業代言，引發不小的騷動，民眾及縣府員工熱情歡迎高呼萬安我愛你，握手、搶拍、簽名，蔣市長自門口走入會場花了十數分鐘，許縣長笑稱好像只有白沙屯媽祖來南投才有如此人潮。

南投縣府於6月19日至28日將於埔里福興溫泉遊客中心舉辦2026南投巧克力咖啡節系列活動，12日上午舉行記者會，民眾縣府員工聽說蔣萬安市長要來，早早就列隊守候歡迎。包括縣議員吳國昌、林儒暘、張婉慈；南投市長張嘉哲、國姓鄉長邱美玲均出席活動。

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許縣長蔣市長體驗手沖咖啡。（記者扶小萍攝）

許縣長與蔣市長在咖啡職人引導下，一同示範手沖精品咖啡，歡迎全國民眾來南投喝咖啡。

民眾與縣府員工爭相握手拍照簽名。（記者扶小萍攝）

許淑華縣長表示，南投是全台最重要的精品咖啡產區。巧克力咖啡節邁入第六年，成功打造南投代表性的產業觀光品牌，入選交通部觀光署「台灣觀光雙年曆」。感謝交通部觀光署與農糧署每年補助經費，巧咖節活動已成為全國矚目的觀光盛事。

許縣長與蔣市長到各攤位巡禮。（記者扶小萍攝）

今年巧克力咖啡節集結超過百家巧克力、咖啡及特色伴手禮品牌參與展售，規劃3場千人體驗活動、2場主題踩街嘉年華、4場大型主題晚會及3場璀璨煙火秀，打造白天到夜晚都精彩不斷的夏季盛典，透過活動整合產業、觀光、文化及教育體驗，希望讓更多民眾認識南投優質農產與特色品牌。

蔣萬安市長表示，台北與南投一直是合作伙伴，南投不僅擁有豐富自然景觀，更孕育出許多優質咖啡與巧克力品牌。台北市是咖啡店家密度最高的城市，而南投縣則是咖啡的優質產地，希望透過合作造福彼此的縣市民眾。他並指出活動期間，台北市民到南投可享有住宿的優惠及現場小禮折扣，同樣南投縣民至台北市民也享有相同的權益。透過城市交流彼此借鏡學習，及產業相互合作，對彼此的農產品、商品、觀光都有相當助益。讓世界看到台灣。蔣市長下午並赴草屯敦和宮參拜。

縣府觀光處表示，今年巧啡節除設籍臺北市民眾，活動期間每天前200位遊客可享限定好禮，且跨縣市的「好康」，也將啟動。去年，南投縣攜手臺北市等10個縣市推出「十全十美縣市引客方案」，帶動跨縣市觀光交流；今年「南投旅遊好康月」也將於近期上線，歡迎民眾來南投旅遊享好康。

活動資訊可至南投巧克力咖啡節官網https://www.nantouccf.com/及樂旅南投Facebook粉絲專頁查詢。



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