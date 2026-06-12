南投巧咖節 許淑華、蔣萬安聯手代言

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南投縣長許淑華偕台北市長蔣萬安逛攤位，並開心品嘗香醇咖啡。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文∕南投報導

南投縣產業年度盛事「南投巧克力咖啡節」本月十九日在埔里福興溫泉區登場，台北市長蔣萬安十二日特地至南投，與縣長許淑華聯手為台灣優質咖啡與巧克力代言，展現城市交流默契；兩人並在咖啡職人帶領下，體驗手沖咖啡ＤＩＹ，邀請大家一起來喝咖啡、嘗巧克力，享受最香甜、Chill的夏日盛會。

南投縣政府十二日為「二０二六南投巧克力咖啡節」行銷暖身，台北市長蔣萬安受邀現身會場，受到熱烈歡迎，人潮擠爆會場。

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許淑華表示，南投是全台重要精品咖啡產區，南投巧克力咖啡節邁入第六年，成功打造觀光品牌，並入選觀光署「台灣觀光雙年曆」，巧咖節已成為矚目的觀光活動。今年巧咖節自十九日起至二十八日，活動精彩連連，除了集結逾百家巧克力、咖啡及伴手禮品牌，另有兩場踩街嘉年華、三場千人體驗，四場大型晚會，還有三場璀燦的煙火秀。

台北市長蔣萬安與南投縣長許淑華聯手為南投巧咖節代言，兩人並在咖啡職人帶領下，體驗手沖咖啡DIY。（記者劉晴文攝）

蔣萬安表示，台北與南投一直是合作伙伴，南投不僅擁有豐富自然景觀，更孕育出許多優質咖啡與巧克力品牌。蔣萬安指出，台北市咖啡店家密度最高，南投是優質咖啡產地，例如國姓鄉向陽咖啡，享有盛名，此次前來，希望透過城市交流共同推廣台灣優質產業，也邀請更多北部民眾安排假期走進南投，親身感受南投咖啡與巧克力的魅力，支持台灣在地品牌與農業發展。

行銷活動也安排巧克力咖啡節代言人高曼容與出身南投的創作歌手鄭可強共同登場，兩人分別帶來今年活動全新創作的主題曲及專屬舞蹈。許、蔣兩位地方首長也跟著高曼容一起擺出雙Ｃ POSE拍照，並現場體驗手沖咖啡，在咖啡職人解說下認識精品咖啡沖煮技巧與風味特色，接著至攤位區品嘗咖啡與巧克力。