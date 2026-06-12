南投巧咖節 19日盛大登場

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南投巧咖節六月十九日登場記者會，縣長許淑華、台北市長蔣萬安「聯手代言」。（記者蔡榮宗攝）

▲南投巧咖節六月十九日登場記者會，縣長許淑華、台北市長蔣萬安「聯手代言」。（記者蔡榮宗攝）

2026南投巧克力咖啡節將於六月十九日登場，縣府昨（十二）日舉行記者會，南投縣長許淑華、臺北市長蔣萬安「聯手出擊」，不但替活動造勢，更為咖啡、巧克力產業代言，號召各地遊客把握機會，享受咖啡美食滋味。

南投、台北「攜手造勢」，雙首長魅力聚焦，場面十分熱鬧，人潮擠爆記者會現場，許、蔣二位地方首長，除了力挺台灣優質咖啡與巧克力產業，也展現城市交流與觀光發展默契。

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許淑華縣長表示，南投是全台重要精品咖啡產區，南投巧克力咖啡節邁入第六年，不僅打造觀光品牌，今年更獲得第三屆旺旺中時旅遊大賞「南投縣特色活動」肯定，並入選交通部觀光署「台灣觀光雙年曆」，巧咖節已成為矚目的觀光活動。

這一場巧咖節活動，精彩連連，包含二場踩街嘉年華、三場千人體驗，四場大型晚會，還有三場璀燦的煙火秀，從白天到夜晚，驚喜不斷！縣府將打造令人難忘的夏季盛會。這次活動也將集結逾百家巧克力、咖啡及伴手禮業者同場展售，產業、觀光、文化及教育體驗，一次到位，讓更多民眾認識南投優質農產與特色品牌。

蔣萬安市長表示，台北與南投一直是合作伙伴，南投不僅擁有豐富自然景觀，更孕育出許多優質咖啡與巧克力品牌。他說，臺北市咖啡店家密度最高，南投是優質咖啡產地，例如國姓鄉向陽咖啡，享有盛名，參加巧克力咖啡節記者會，透過城市交流共同推廣台灣優質產業，也邀請更多北部民眾安排假期走進南投，親身感受南投咖啡與巧克力的魅力，支持台灣在地品牌與農業發展。

記者會安排體驗活動，在咖啡職人帶領下，許淑華縣長與蔣萬安市長體驗手沖咖啡DIY，認識精品咖啡沖煮技巧與特色外，並走進記者會宣傳攤位，和商家戶動、拍照宣傳。

另外，巧咖節代言人高曼容、南投創作歌手鄭可強，不僅公開巧咖節「創作舞曲」，並開放挑戰「巧咖舞」，活動期間民眾拍攝舞蹈短影音，上傳社群平台，就有機會抽中南投住宿券及活動限定好禮。

今年巧克力咖啡節以「啡嚐咖心」為主題，結合縣府農業處推出的品味南投館，匯集南投縣優質農特產品、特色伴手禮及在地品牌商品，讓遊客一次品味最具代表性的南投風味。

此外，人氣IP「反應過激的貓」也將在活動燈區，設置多處拍照打卡點，營造白天逛展、夜晚賞燈的沉浸式體驗。巧咖節還有數位集章活動，串聯巧咖節展區「反應過激的貓」燈組與周邊景點，活動期間完成指定集章任務，並符合住宿及消費滿額條件，即可兌換限量好禮。

縣府觀光處表示，今年巧啡節，除了設籍臺北市民眾，在活動期間每天前200位遊客可享限定好禮，且跨縣市的「好康」，也將啟動。