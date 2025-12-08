南投市區連環車禍肇逃 見義勇為驅車攔截者竟是少年隊長

見義勇為驅車攔截肇逃車的縣警察局少年隊隊長鄒政達。(警方提供)

南投市(七)日發生一起連環碰撞交通事故，一名自小客車駕駛沿南崗二路連續擦撞多輛車輛後未停，當時有位熱心民眾駕車擋在陳翁車輛前面，成功制止肇事駕駛持續行駛，避免造成更嚴重交通事故。這位熱心民眾原來是南投縣警察局少年隊長鄒政達。

警方表示，鄒隊長於昨日中午欲返回警察局處理公務時，行經南投市南崗二路與祖祠路口時，發現前方自小客車在短距離內連續撞擊三部停等及行駛中的車輛，過程中亦造成民眾跌落受傷，而該名駕駛並未停車查看，疑似有肇事逃逸情形。鄒隊長隨即提高警覺，加速跟上，並在確保安全的情況下以自己的車輛成功將該車攔停。

鄒隊長下車後立即上前質問駕駛為何不停，並迅速關閉車輛引擎，避免駕駛再次逃逸或造成後續危害。現場亦有多名路人主動上前協助傷者及維護安全。鄒隊長其後通報警網到場支援，共同協助確認現場狀況並協助傷者送醫。

另初步了解，該名駕駛發生連續肇事逃逸的交通事故，警方調查發現七十一歲陳姓男子駕車先在國三南下207K台中烏日段發生A3事故後逃逸，行經本轄南崗二路沿線又發生三起肇事車禍，陳男連撞三車後停在南崗二路與民族路口，被行經該處的鄒隊長目擊，從後方開車至車子前方堵住其去路，並通報警方到場處理。警方訊後依公共危險、過失傷害案移送臺灣南投地方檢察署偵辦。

南投縣警察局強調，本案能及時制止擴大傷亡，係因警察同仁主動積極、即時作為，展現警方守護民眾安全的決心。警局同時呼籲，民眾若發現可能危險的行車情況，應立即通報110，由警方迅速介入處理，儘量不要自行攔車，以避免發生危險。