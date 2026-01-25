南投市千人拔蘿蔔 體驗「農遊趣」

【記者林玉芬/南投報導】南投市公所今年規劃兩場拔蘿蔔系列活動，分別於營北里及營南里舉行，讓孩子親近土地、體驗從產地到餐桌的勞動價值，透過走進田間的實地體驗，共同感受南投在地的田園魅力。



市公所表示，首場活動已於1月10日在營北里順利圓滿完成，吸引大批民眾自發性參與。第二場「營南場」24日登場，現場230組親子報名參加，許多孩子第一次踩進農田裡，親自拔出人生第一個蘿蔔，體驗收成的感覺，臉上滿是歡喜。還有許多外縣市報名參加的民眾，來自台中的何小姐表示，現在的孩子幾乎都在都市生活，很難理解食物怎麼來？透過拔蘿蔔活動，可以知道食材的得來不易，了解食物的珍貴，是非常好的食農教育。

免費提供拔蘿蔔的地主、同時也是營南社區理事長莊榮智表示，今年因為氣候關係，入冬之後雨水少、露水也不多，加上稻子收割也晚三個星期，所以蘿蔔成長緩慢，今年蘿蔔普遍偏小，但品質不受影響。

市長張嘉哲表示，許多孩子可能只看過餐桌上的蘿蔔湯，卻沒機會見過蘿蔔長在田裡的模樣，公所舉辦拔蘿蔔活動，希望讓孩子親手握住綠葉、踩在泥土上，體驗親手拔出「白胖大根」的成就感，這份鮮甜不僅是食材的美味，更是對土地的深刻連結。

張嘉哲說，每一顆親手採收的果實，帶回家煮湯絕對特別清甜。未來將規劃更多元、更具深度體驗的農遊計畫，讓南投市成為最具生活教育與溫度的幸福城市。