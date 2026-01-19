南投市大年初一至初四停收垃圾 巨型垃圾1/21起預約

南投市春節大年初一至初四停收垃圾。 (記者張協昇攝)

〔記者張協昇／南投報導〕春節將到，南投市春節期間停收垃圾時間出爐，2月17日大年初一(二)至2月20日大年初四(五)停止清運垃圾4天，另廢棄傢俱、床墊等巨型垃圾免費清運，則從1月21日起至2月6日止預約登記收運，假日不受理。

南投市公所表示，因應春節到來，南投市公所清潔隊將於2月14日(六)下午5點30分起提前沿線收運垃圾，並於2月16日除夕(一)及2月21日大年初五(六)，從中午12時30分起即開始收運垃圾，2月22日大年初六(日)恢復正常收運。此外，南投市「樂圾通」APP系統，將自2月9日(一)起至2月21日大年初五(六)暫停運作。

而南投縣13鄉鎮市的大型家具、床墊等巨大垃圾免費清運，包括草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮、中寮鄉、鹿谷鄉、集集鎮、仁愛鄉、信義鄉、水里鄉、魚池鄉等10鄉鎮，已開始受理登記，南投市、名間鄉及竹山鎮分別於1月21日、1月26日、1月29日起登記，最早截止登記的是埔里鎮的1月23日，鎮民要把握時間，最晚截止的是集集鎮的2月1日。

