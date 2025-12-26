南投市山坡地解編傳喜訊 首波17公頃699筆土地獲核定

〔記者張協昇／南投報導〕南投市土地發展有重大突破！市公所推動「山坡地範圍劃出計畫」，近日獲得農業部核定劃出17.07公頃共699筆土地，第2波劃出計畫也正推進中。市長張嘉哲表示，山坡地解編將不再受「水土保持法」嚴格限制，土地開發將可以省錢、省時，有效減輕開發負擔，大幅提升土地利用價值，為南投市注入經濟新活水。

南投縣95%土地是山坡地，土地開發受到「水土保持法」嚴格限制，南投市公所因而積極推動「山坡地範圍劃出計畫」。尤其早期受限於測量技術，部分平坦地被誤劃入山坡地範圍，導致過去民眾在申請建築或開發時，不僅行政程序繁瑣，還必須額外聘請專業技師撰寫水土保持計畫，並繳納「山坡地開發利用回饋金」，造成民眾時間與金錢負擔。

南投市公所指出，此次獲得農業部核定公告劃出的土地為「三塊厝段」，範圍以三興里為主共699筆土地，解編後將帶來3大效益，首先可免除水保計畫與開發回饋金，直接減輕負擔；其次是簡化土地開發程序，可縮短數月審查期；最後是回歸一般土地管制後開發更有彈性，能吸引企業投資、帶動就業，全面活絡地方經濟並提升土地價值。

市公所表示，公所也正擴大檢討包含永豐里、新興里、平山里、漳和里、三民里及三興里等6個里的永新段、成功段、南崗段等8個地段的山坡地解編計畫，該區域面積達185.2753公頃，共計7221筆土地，已於今年3月召開地方說明會，並於8月提送縣政府初審，正積極依照縣府提出的修正意見進行調整，將盡速再次提送審查，盼早日達成解編目標。

