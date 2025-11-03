南投市幸福城市啟動 3座親子公園開幕

爭取到約二千八百萬元補助改善公園，一日「三場連線開幕儀式」。(南投市公所提供)

▲爭取到約二千八百萬元補助改善公園，一日「三場連線開幕儀式」。(南投市公所提供)

南投市近年推動「兒童遊戲場環境設施改善計畫」，由南投市公所主導，市長張嘉哲多次北上向中央單位積極爭取經費，陸續打造多座全新親子遊憩公園。今天，包含市民公園、平山公園與自強公園，同日啟用、同步開放，象徵南投朝向「最棒親子城市」的願景邁出堅實一步。

市長張嘉哲上任以來，即將改善市內公共空間視為優先目標。除例行清潔與除草維護外，他也多次親赴台北向中央部會親自說明公園改善計畫，成功爭取多項補助經費。張市長強調，我們不僅要讓公園更乾淨，更要讓每一座公園都貼近居民的生活與需求。

廣告 廣告

在市公所團隊共同努力下，南投市共爭取到約二千八百萬元補助，針對市民、平山、成功、自強、永豐及中山等公園進行全面改善，目前多座公園已陸續完工啟用。

三座公園的啟用，展現南投市公所在城市規劃與公共建設上的用心，讓居民能在家門口享受綠意與快樂。活動現場特別邀請社區居民、地方團體與親子家庭共同參與，以熱鬧歡欣的氛圍，見證城市生活品質的提升與社區凝聚力的展現。

為了讓孩童們盡快體驗全新遊樂設施，市公所首創「三場連線開幕儀式」，今日盛大登場。每座公園皆設置嶄新的遊具，包括繩索攀岩、溜滑梯、盪鞦韆、飛碟輪盤等趣味設施，一旁也設有家長休息區與長者體健設施，打造老中青共融、世代共享的友善空間。

開幕當天更特別邀請街頭藝人帶來氣球秀與互動表演，為活動增添熱鬧氣氛，讓家長與孩子一同歡笑、共享美好時光，留下難忘回憶。

此外，備受期待的中山公園「親水遊憩設施」目前正如火如荼施工中，完工後將成為南投市首座結合親水空間的公園，為市民與孩童提供夏季消暑玩水的全新去處。

張嘉哲市長表示，公園不僅是休憩場所，更是凝聚社區情感的重要據點。他期盼透過持續改善與創新，讓南投的每一座公園都成為居民心中最自在的角落。

「我們的目標，是讓城市的每個角落都充滿幸福感。」張市長說，南投市公所將繼續推動友善環境建設，從孩童遊戲到長者休憩，共享幸福時光，讓南投成為真正宜居、宜遊、宜樂的城市。