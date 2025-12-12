南投市打造安全宜居城市 建設經費提升21%

【記者林玉芬/南投報導】南投市公所2025年總預算約7.1億元，在市公所團隊向中央單位及南投縣政府成功爭取約1.5億元補助款，讓市政建設的經費總體提升至21%，市長張嘉哲表示，每一筆經費都能改善市民生活，未來會持續爭取更多資源，為南投打造更安全、便利的宜居城市。



張嘉哲表示，2025年已邁入年底，回顧過去一年，市公所在社會福利、環境改善、教育安全、道路建設等方面都持續交出亮麗成績。未來一年，也會繼續爭取更多建設經費、更多福利資源，讓南投市成為更宜居、更安全、更幸福的城市。

南投市民代表會通過第一次追加預算案，額外爭取的經費，全數投入市民最有感的建設，包括親子公園、人行道改善、道路修整、社區活動中心等，工程類的金額約1億2381萬、活動類約840萬元、里集會所等公共設備更新約461萬元、加上其他大小補助項目約200多個項目，總金額約1億5249萬元。

市公所表示，明年將正式動工高架橋下大型親子滑輪動場獲補助1,500萬元、南投國小及藍田街人行道改善630萬元、南投國中及平和國小周邊環境改善3654萬元、順溪南路改善420萬元、牛食水公園景觀工程480萬元、同源圳藍帶串聯暨老人公園景觀提升約600萬元、南投市順溪南路道路品質提升計畫內政部補助840萬元、南投市祖祠路周邊人行環境路口提升計畫約1756萬元、南投市樂利路路面改善工程408萬元，等36項工程。每一項經費補助類別都與市民生活息息相關，讓孩子們上學的道路更安全、社區公園更舒適、長輩散步空間更完善、民眾通勤路線更順暢、道路維護更確實，，讓南投市的生活品質提升。

