南投市明年增10萬意外慰問金 敬老禮金也升級

南投市民代表會在此次定期會中，通過多項重大社福政策，其中意外身故慰問金制度，明年起市民因意外事故身亡，家屬可領取10萬元慰問金，在最艱難的時刻提供緊急支持。預計自116年起，針對1–5歲中低收入戶兒童每月發放3,000元育兒津貼，減輕年輕爸媽負擔，給予市民實質的協助。

南投市第12屆第6次定期大會圓滿落幕！本次定期會的焦點之一，是強化市民突發事故後的家庭支援系統。繼去年推出每人5,000元的喪葬慰問金後，代表會於本次會期中再度通過重大調整，自明年起元旦起正式上路的「市民意外身故慰問金發放自治條例」。

設籍南投市並連續滿6個月以上的市民，若因意外事故不幸身亡（排除自傷、自殺、酒駕、毒品、故意犯罪及重大過失情形），家屬將可領取10萬元慰問金，以減輕面對突如其來變故時的經濟壓力，讓市民在最艱難的時刻能感受到政府的支持。

在年輕家庭最關心的育兒議題方面，市公所也研議最新方向；預計從後年116年開始，中低收入戶和低收入戶家中有1到5歲孩子，將每月發放3,000元育兒津貼，第三胎及其他1到5歲的育兒津貼，會視未來公共造產收入決定是否加發。以減輕家長育兒負擔。

市長張嘉哲表示，未來若公共造產收入穩定提升，將逐步擴大補助範圍，讓更多南投市的年輕家庭受惠。育兒支持不只是一項福利，更關乎城市的未來競爭力，市公所會以永續財政為前提，循序推動相關政策。

長輩福利也將增加，明年度重陽敬老金的調整方案獲代表會支持。自明年起，南投市65至89歲長輩的重陽敬老金，從原本的1,500元提升為2,000元；90至99歲長者則從2,000元調整為3,000元；滿百歲以上長者，可獲得10,000元及禮品乙份，希望讓長輩在重陽佳節感受到更多尊重與祝福。

不只增加敬老禮金，長輩平常的生活也要照顧，南投市自張嘉哲市長上任後，已連續4年推動社區與據點長輩「供餐加值計畫」，每餐加碼25元，讓長輩們每天都能吃得更加營養、多樣與健康，此政策也將持續辦理，還會針對每個公園開座談，讓長輩提出他們需要的體健器材。

公所也持續照顧默默付出的環保志工，只要參與清掃服務，每次即可獲得50元餐券，每年也會設宴犒賞每位辛苦的志工，而表現優良的社區可獲得免費參訪機會，以鼓勵更多市民投入公共事務。

張嘉哲市長表示，市政推動的每一步，都需要市民的支持。南投市要向前邁進，就必須在社福、教育、財政與公共建設上同步努力。他強調穩定財政、才能永續發展，是市公所的核心任務，未來將持續努力，打造更溫暖、更宜居、更幸福的南投市。

