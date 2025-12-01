南投市明年增10萬意外身亡慰問金 後年開辦育兒津貼每月3千元

南投市長張嘉哲表示，未來如果公共造產收入穩定提升，將逐步擴大補助範圍，讓更多南投市的年輕家庭受惠．（圖：南投市公所提供）

南投市民代表會定期會通過多項重大社福政策，其中，意外身故慰問金，明年起市民因意外事故身亡，家屬可領取10萬元慰問金，在最艱難的時刻提供緊急支持。另外，預計從116 年起，針對1到5歲中低收入戶兒童，每月發放3,000元育兒津貼，減輕育兒負擔，給予市民實質的協助。

南投市第12屆第6次定期大會焦點之一，是強化市民突發事故後的家庭支援系統。繼去年推出每人5,000元的喪葬慰問金後，代表會在這次會期中再度通過重大調整，自明年起元旦起正式上路的「市民意外身故慰問金發放自治條例」。只要是設籍南投市並連續滿六個月以上的市民，若因意外事故不幸身亡，但排除自傷、自殺、酒駕、毒品、故意犯罪及重大過失情形，家屬將可領取10萬元慰問金，以減輕面對突如其來變故時的經濟壓力，讓市民在最艱難的時刻能感受到政府的支持。

在年輕家庭最關心的育兒議題方面，市公所也研議最新方向；預計從後年116年開始，中低收入戶和低收入戶家中有1到5歲孩子，將每月發放3,000元育兒津貼，第三胎及其他1到5歲的育兒津貼，會視未來公共造產收入決定是否加發。

南投市長張嘉哲表示，未來如果公共造產收入穩定提升，將逐步擴大補助範圍，讓更多南投市的年輕家庭受惠。育兒支持不只是一項福利，更關乎城市的未來競爭力，市公所會以永續財政為前提，循序推動相關政策。

而長輩福利也是這次會議的重要議題，明年度重陽敬老金的調整方案獲得代表會支持。自明年起，南投市65至89歲長輩的重陽敬老金，將從原本的1,500元提升為2,000元；90至99歲長者則從2,000元調整為3,000元；滿百歲以上長者，可獲得10,000元及禮品乙份，希望讓長輩在重陽佳節感受到更多尊重與祝福。

此外，公所也持續照顧默默付出的環保志工，只要參與清掃服務，每次即可獲得 50 元餐券，每年也會設宴犒賞每位辛苦的志工。（張文祿報導）

