南投市明年起推社福大升級：意外慰問金10萬、敬老金加碼

南投市長張嘉哲指出，明年起，若市民若因意外事故身亡，家屬可領10萬元慰問金，並提高重陽敬老金。（南投市公所提供／楊靜茹南投傳真）

南投市長張嘉哲提案多項社福政策，經南投市民代表會通過，明年起，若市民若因意外事故身亡，家屬可領10萬元慰問金，並提高重陽敬老金。另外，預計民國116年起，中低收入戶針1至5歲幼兒每月發3000元育兒津貼，未來若公共造產收入提升，將擴大補助範圍。

張嘉哲指出，市代會定期會圓滿閉幕，繼去年推出5000元的喪葬慰問金後，這次強化市民突發事故的支援系統，市民若因意外事故不幸身亡（排除自傷、自殺、酒駕、毒品、故意犯罪及重大過失情形），家屬將可領取10萬元慰問金，讓市民面對突如其來變故，感受到政府的支持。

廣告 廣告

張嘉哲說，調升重陽敬老金方案，也獲市代會支持，明年起，南投市65歲至89歲長輩的重陽敬老金，將從1500元提升為2000元；90歲至99歲長者則從2000元調整為3000元；滿百歲以上長者，可獲1萬元及禮品乙份，讓長輩受到更多尊重與祝福。

育兒議題方面，南投市公所研議預計從116年開始，中低收入戶和低收入戶家中有1歲到5歲孩子，每月將發放3000元育兒津貼。張嘉哲表示，預計後年起，每月先發給中低收入戶幼兒育兒津貼，未來若公共造產收入穩定提升，將逐步擴大補助範圍，讓更多南投市的年輕家庭受惠。

更多中時新聞網報導

蘇丹紅將列後市場查驗 2產品未登錄最高罰百萬

1.25兆軍購引爆秋鬥 逾百人喊反戰

PSMA精準治療轉移性攝護腺癌