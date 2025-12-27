南投市活化土地資源 首波17公頃山坡地獲核定

【記者林玉芬/南投報導】南投市土地發展迎來重大突破，首波計劃於今年底公告劃出「南投市三塊厝段」，範圍以三興里為主共699筆土地，土地將不再受水土保持法相關嚴格限制，土地開發將可以省錢、省時、更有價值。



市長張嘉哲推動南投市山坡地範圍劃出計畫，獲得農業部核定，首波劃出南投市17.07公頃土地，第二波正推進中。張嘉哲表示，山坡地解編將能有效減輕開發負擔，大幅提升土地利用價值，為南投市注入經濟新活水。

市公所表示，早期受限於測量技術，部分平坦地被誤劃入山坡地範圍，導致過去民眾在申請建築或開發時，不僅行政程序繁瑣，還必須額外聘請專業技師撰寫水土保持計畫，並繳納「山坡地開發利用回饋金」，造成民眾時間與金錢的負擔。

市公所指出，解編後帶來三大效益，「省荷包」，免除水保計畫與開發回饋金，直接減輕負擔；「省時間」，簡化程序可縮短數月審查期；「增價值」，回歸一般土地管制後開發更有彈性，能吸引企業投資、帶動就業，全面活絡地方經濟並提升土地價值。

除已核定區域外，市公所更擴大檢討包含永豐里、新興里、平山里、漳和里、三民里及三興里等6個里，涉及永新段、成功段、南崗段等8個地段，面積高達185.2753公頃，計7,221筆土地。

此計畫於今年3月召開地方說明會獲得廣泛支持，並於8月提送南投縣政府初審，針對縣府於10月份提出的修正意見，市公所目前正積極依照專業建議進行調整，將盡速再次提送審查，力求早日達成解編目標。

張嘉哲表示，城市治理的目標是「簡政便民」，透過科學化的檢討，讓土地發揮最大效益。市公所將持續追蹤審查進度，與縣府密切配合，讓南投市的發展不再受限，打造更宜居、更具競爭力的城市空間。