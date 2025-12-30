南投市瀰漫塑膠燃燒味！環保局稽查：黑板樹開花惹禍

南投市民眾昨晚在運動場運動時，發現天空霧茫茫，空氣中瀰漫一股難以言喻的臭味，貼文引起關注。經南投縣環保局稽查後發現，異味來源其實是黑板樹開花所致，而非民眾懷疑的焚燒垃圾或夜間施工。

環保局近期接獲多起夜間異味通報，經稽查人員實地查證，為黑板樹開花所散發的特殊氣味 。（圖／翻攝自 南投縣政府環境保護局臉書 ）

南投縣環保局在臉書發文表示，近期接獲多起夜間異味通報，經稽查人員實地查證，確認為黑板樹開花散發的特殊氣味。環保局指出，每年11至12月為黑板樹開花季，夜間因空氣流通較差，氣味容易累積，入夜後常會聞到刺鼻、類似塑膠燃燒的味道，容易讓民眾誤以為是工廠排放或不當燃燒。

環保局標示黑板樹氣味熱點路段，包括南投市南陽路、光明一路（新興路至南新路段），以及中興新村多條休閒步道。不過，民眾反映的運動場位置，與黑板樹主要分布區仍有一段距離。南投縣議員林儒暘表示，黑板樹除花期會散發異味外，花粉也容易成為過敏原。他過去曾提案全面移除市中心的黑板樹，但考量部分民眾護樹立場，以及相關法規對移除、砍伐樹木的限制，仍需進一步討論，也建議縣府藉此機會加強與民眾溝通。

林儒暘也點出，小葉欖仁樹常因竄根破壞人行道及住家水管，影響行人安全，加上落葉量大，後續管理問題同樣有待改善。他表示，議會開議期間將持續提出相關建議，也呼籲民眾若發現黑板樹異味或其他疑似污染源，可提供相關資訊給環保局記錄與追蹤。

